IHSG Menguat Namun Asing Jual Saham Ini

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan taringnya di awal pekan ini. Setelah sempat bergerak positif sejak penutupan akhir pekan lalu, bursa saham Indonesia berhasil menutup perdagangan hari Senin (9/11/2026) dengan tren hijau yang cukup meyakinkan. Indeks tercatat naik sebesar 23,34 poin atau tumbuh 0,46 persen ke posisi 5.073,77.

Meskipun indeks secara keseluruhan menunjukkan performa yang solid, dinamika di balik layar menunjukkan adanya pergerakan yang kontradiktif dari para investor mancanegara. Di tengah penguatan indeks, terdapat fenomena menarik di mana sejumlah saham justru mengalami aksi jual oleh investor asing. Hal ini menjadi catatan penting bagi para pelaku pasar yang ingin membaca arah pergerakan modal di bursa domestik.

Berdasarkan data transaksi yang dihimpun, aktivitas perdagangan pada hari Senin ini tergolong cukup ramai. Total volume transaksi mencapai angka 226,47 juta lot dengan nilai transaksi yang menyentuh angka fantastis, yakni Rp9,3 triliun. Jika melihat komposisi pergerakan harga saham, sebanyak 330 emiten berhasil mencatatkan kenaikan harga, sementara 245 saham lainnya bergerak melemah, dan 141 saham lainnya berakhir tanpa perubahan harga atau stagnan.

Menariknya, jika menilik arus modal asing atau foreign flow, investor asing sebenarnya mencatatkan aksi beli bersih (net buy) di pasar reguler sebesar Rp116,62 miliar. Secara keseluruhan di seluruh pasar, akumulasi pembelian bersih asing berada di angka Rp98,24 miliar. Namun, tren ini sedikit tertekan oleh adanya aksi jual bersih (net sell) di pasar negosiasi dan pasar tunai yang mencapai Rp18,38 miliar.

Perbedaan antara aksi beli di pasar reguler dan aksi jual di pasar lainnya ini memicu pertanyaan di kalangan trader mengenai saham mana saja yang sebenarnya sedang dilepas oleh investor asing. Meskipun IHSG ditutup menguat, tekanan jual pada beberapa saham tertentu tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi momentum penguatan di hari berikutnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penguatan IHSG tidak selalu berarti seluruh saham bergerak searah. Ada kalanya investor asing melakukan strategi profit taking atau mengambil keuntungan pada saham-saham tertentu meskipun kondisi pasar secara makro sedang dalam tren positif. Hal ini sering kali terjadi pada saham-saham dengan kapitalisasi besar yang sudah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa sesi perdagangan terakhir.

Bagi para investor ritel, memahami pergerakan arus modal asing ini sangatlah krusial. Meskipun indeks terlihat kuat, jika saham-saham unggulan yang menjadi penggerak indeks justru mengalami aksi jual oleh asing, maka penguatan indeks tersebut mungkin tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, memantau daftar saham yang mengalami net foreign sell menjadi strategi penting untuk memitigasi risiko kerugian di tengah fluktuasi pasar yang dinamis.