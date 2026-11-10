Skandal CEO Nvidia Guncang Pasar Saham

Jabarpos.id – Dunia teknologi global tengah diguncang badai besar yang menimpa raksasa pembuat chip kecerdasan buatan (AI), Nvidia. Perusahaan yang selama ini menjadi tulang punggung revolusi AI tersebut mengalami guncangan hebat setelah sang pendiri sekaligus CEO, Jensen Huang, terseret dalam skandal pribadi yang berujung pada isu keamanan nasional Amerika Serikat.

Kabar miring ini berdampak langsung pada performa finansial perusahaan. Pada perdagangan Senin, 9 November 2026, harga saham NVIDIA Corporation di bursa NASDAQ merosot tajam sebesar 4,27 persen. Nilai sahamnya anjlok ke level 178,67 dolar AS, turun dari penutupan sebelumnya yang berada di angka 186,6 dolar AS. Penurunan ini mencerminkan kepanikan investor yang mulai meragukan stabilitas kepemimpinan di perusahaan dengan kapitalisasi pasar mencapai US$4,31 triliun tersebut.

Krisis ini bermula dari munculnya tuduhan bahwa Jensen Huang menjadi target operasi intelijen asing melalui skandal perselingkuhan dengan seorang pengusaha wanita asal China. Skandal ini bukan sekadar urusan asmara biasa, melainkan berkembang menjadi ancaman geopolitik. Sosok wanita tersebut, yang diidentifikasi sebagai Alice Huang, mantan eksekutif Megaspeed, diduga merupakan aset intelijen Beijing. Ia disinyalir memanfaatkan hubungan tersebut untuk memfasilitasi akses ilegal terhadap chip-chip canggih Nvidia ke wilayah China.

Dampak dari isu ini sangat luas, mulai dari ketidakpastian kepemimpinan hingga potensi intervensi politik dari Kongres Amerika Serikat terkait kepatuhan kontrol ekspor teknologi sensitif. Para analis menyebut bahwa Jensen Huang adalah "jiwa" dari Nvidia. Jika posisi Huang terancam, dinamika bisnis Nvidia yang mendominasi pasar chip AI global bisa berubah secara drastis.

Menanggapi situasi yang kian memanas, Jensen Huang mengambil langkah terbuka dengan mengirimkan pesan internal kepada seluruh karyawan. Dalam pernyataan tersebut, Huang mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga serta seluruh stafnya. Ia menyatakan penyesalan atas tindakan yang telah melukai kepercayaan publik dan berkomitmen penuh untuk mendukung penyelidikan yang sedang berjalan.

Di sisi lain, Dewan Komisaris Nvidia bergerak cepat dengan membentuk komite direktur independen. Komite ini dibantu oleh penasihat hukum eksternal untuk menyelidiki apakah ada rahasia dagang perusahaan atau data keamanan nasional AS yang telah bocor akibat infiltrasi intelijen tersebut. Meski situasi sedang kritis, Dewan Komisaris menyatakan bahwa untuk saat ini belum ada bukti kuat bahwa keamanan nasional telah terkompromi, dan mereka tetap menaruh kepercayaan pada kepemimpinan Huang.

Namun, tekanan politik tidak bisa dihindari. Para politisi senior di DPR Amerika Serikat telah melayangkan surat resmi yang menuntut Jensen Huang untuk memberikan keterangan langsung di hadapan Kongres dalam waktu dekat. Bagi para investor, babak baru pemeriksaan ini akan menjadi ujian krusial bagi masa depan Nvidia di tengah persaingan teknologi dunia yang semakin sengit.