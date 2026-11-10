Misi Besar Koperasi Ambil Alih KB Bank

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari sektor perbankan nasional. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tengah merancang langkah besar untuk membentuk sebuah konsorsium koperasi. Tujuan utamanya adalah melakukan akuisisi atau pembelian kembali aset PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP), yang sebelumnya lebih dikenal luas oleh masyarakat dengan nama Bank Bukopin.

Langkah ambisius ini bukan sekadar manuver bisnis biasa, melainkan sebuah upaya untuk mengembalikan sejarah panjang institusi tersebut. Ferry menjelaskan bahwa secara historis, Bank Bukopin memiliki akar yang sangat kuat dengan gerakan koperasi di tanah air. Dahulu, bank ini merupakan hasil inisiasi dan kepemilikan dari jaringan induk-induk koperasi di Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat permodalan sektor ekonomi rakyat.

Dalam sebuah kesempatan di Forum Ekonomi Politik yang digelar di The Tribata Convention Center Dharmawangsa, Ferry meminta dukungan dari berbagai pihak agar rencana besar ini dapat terealisasi. Ia berharap konsorsium yang terdiri dari berbagai koperasi ini nantinya tidak hanya mampu membeli aset, tetapi juga mampu mengelola kembali anak perusahaan dari KB Kookmin secara profesional.

"Doakan kami agar konsorsium koperasi-koperasi dapat terbentuk untuk membeli aset dan mengelola kembali anak perusahaan dari Bukopin, Kookmin, KB Kookmin," ujar Ferry dengan penuh optimisme, sebagaimana dikutip pada Selasa (10/11/2026).

Menurut Ferry, rencana ini merupakan bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reposisi arah ekonomi nasional. Ia menilai, selama tiga dekade terakhir, Indonesia seolah terjebak dalam sistem ekonomi liberal-kapitalistik yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan internasional pasca-krisis 1990-an. Kini, pemerintah ingin mengembalikan kemudi ekonomi ke jalur konstitusi yang sebenarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan praktik ekonomi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, sesuai dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, negara akan menggerakkan tiga mesin utama ekonomi secara serentak: memperkuat korporasi swasta, memperkokoh peran BUMN, dan yang paling krusial adalah menghidupkan kembali peran koperasi yang sempat meredup.

Sebagai catatan sejarah, KB Bank atau yang dulu bernama Bank Bukopin, didirikan pada 10 Juli 1970 sebagai Bank Umum Koperasi. Kehadirannya saat itu memang dimaksudkan untuk menyokong kebutuhan modal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, seiring berjalannya waktu, kepemilikan bank ini mengalami transformasi besar, terutama setelah masuknya Kookmin Bank dari Korea Selatan melalui berbagai skema investasi sejak tahun 2018.

Melalui rencana pembentukan konsorsium ini, pemerintah berharap aset strategis perbankan yang memiliki nilai historis tinggi bagi rakyat dapat kembali ke tangan pengelola yang memiliki visi kesejahteraan bersama, yakni koperasi, demi kemaslahatan anggota dan masyarakat luas.