Fenomena Minat Tinggi Warga Beli Sukuk Ritel

Jabarpos.id – Tren investasi masyarakat Indonesia kini tengah mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Jika dahulu instrumen utang negara konvensional menjadi primadona, kini Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang lebih dikenal dengan sukuk ritel, justru menjadi pilihan utama bagi para investor domestik. Fenomena ini telah memberikan dampak luar biasa bagi kas negara, di mana pemerintah berhasil meraup dana hingga ratusan triliun rupiah dari instrumen syariah ini.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total penerbitan SBSN ritel yang telah terserap oleh masyarakat mencapai angka fantastis, yakni Rp652,2 triliun hingga periode Oktober 2026. Angka ini menunjukkan dominasi instrumen syariah yang melampaui nilai Surat Utang Negara (SUN) ritel yang tercatat sebesar Rp632,9 triliun.

Dominasi sukuk ritel ini bukan tanpa alasan. Sejak mulai diperkenalkan sekitar satu dekade terakhir, instrumen ini terus menunjukkan performa yang impresif. Secara kumulatif, SBSN ritel telah menyumbang sebesar 50,8 persen dari total penerbitan. Menariknya, tren ini menunjukkan konsistensi yang kuat; dalam rentang tahun 2019 hingga 2025, volume penerbitan SBSN ritel selalu berhasil mengungguli SUN ritel.

Jika menilik sejarah pertumbuhannya, lonjakan nilai penerbitan tahunan SBSN sangat mencolok. Pada tahun 2009, nilai penerbitannya hanya berada di angka Rp5,6 triliun. Namun, angka tersebut meroket tajam hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp85,6 triliun. Sejak tahun 2022, seri Sukuk Ritel (SR) menunjukkan stabilitas dengan angka penerbitan di kisaran Rp46 triliun per tahun. Sementara itu, seri Sukuk Tabungan (ST) mengalami pertumbuhan yang sangat agresif, melonjak dari yang semula hanya Rp10 triliun menjadi Rp40,1 triliun pada tahun 2025.

Pertumbuhan nilai ini juga diikuti dengan perluasan basis investor yang sangat masif. DJPPR mencatat bahwa basis investor per seri mengalami kenaikan hingga 6,5 kali lipat. Jika sebelumnya jumlah investor hanya berkisar di angka 14.295 orang, kini jumlahnya telah menembus 93.548 investor. Sejak tahun 2018, tercatat ada sekitar 415 ribu investor baru yang masuk ke pasar instrumen syariah ini.

Profil investor sukuk ritel juga menunjukkan karakteristik yang unik. Berdasarkan data gender, mayoritas pemegang sukuk ritel adalah kaum perempuan dengan proporsi mencapai 57,5 persen. Selain itu, terjadi pergeseran demografi usia yang sangat menarik. Generasi Z dan Milenial kini menjadi motor penggerak utama investasi syariah. Porsi mereka melonjak drastis dari 46,7 persen pada tahun 2018 menjadi 56,9 persen pada tahun 2026. Sebaliknya, kelompok baby boomers justru mengalami penurunan partisipasi dari 22,2 persen menjadi hanya 12 persen. Hal ini menandakan bahwa literasi keuangan berbasis syariah telah merambah kuat ke generasi muda Indonesia.