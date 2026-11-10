Nasib Saham Indonesia di Ujung Tanduk

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Endang Wulansari

10 November 2026, 12:04 WIB

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Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah bersiap menghadapi momen krusial yang akan menentukan arah pergerakan saham dalam waktu dekat. Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan akan menggelar pertemuan penting dengan MSCI pada pekan ini. Pertemuan tersebut dilakukan menyusul rencana pengumuman rebalancing indeks MSCI yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar global.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas ketidakpastian mengenai posisi Indonesia dalam klasifikasi pasar modal dunia. Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, mengungkapkan bahwa agenda pertemuan tersebut akan difokuskan pada pemaparan laporan mengenai berbagai inisiatif reformasi yang telah dijalankan oleh otoritas bursa. Reformasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran positif kepada MSCI mengenai kondisi pasar modal tanah air.

Nasib Saham Indonesia di Ujung Tanduk
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Minggu ini kami menjadwalkan pertemuan untuk membahas berbagai langkah reformasi yang telah kami implementasikan," ujar Iding saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

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Iding menegaskan bahwa BEI, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkomitmen penuh untuk terus memperkuat fondasi pasar modal. Fokus utama mereka terletak pada peningkatan kualitas informasi, transparansi keterbukaan informasi, penguatan pengawasan, hingga ketegasan dalam penegakan hukum. Hal ini dilakukan guna membangun kepercayaan investor internasional terhadap ekosistem investasi di Indonesia. Meski demikian, Iding menyadari bahwa keputusan akhir mengenai perubahan indeks sepenuhnya berada di tangan MSCI.

Pengumuman rebalancing indeks MSCI periode November 2026 ini diperkirakan akan dirilis pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 05.00 WIB. Hasil dari pengumuman ini akan menjadi katalisator besar bagi arus modal di bursa domestik.

Kekhawatiran utama para pelaku pasar adalah potensi penurunan kelas pasar saham Indonesia. Jika MSCI memutuskan untuk menurunkan status Indonesia dari emerging market menjadi standalone market pada kuartal kedua tahun 2027, maka akan terjadi guncangan besar. Dampak paling nyata adalah potensi aksi jual masif oleh investor asing yang mengelola dana berbasis indeks.

Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, memberikan peringatan serius mengenai potensi aliran modal keluar (capital outflow) yang bisa terjadi. Menurut analisisnya, jika skenario terburuk terjadi, arus modal keluar diperkirakan bisa mencapai angka yang sangat fantastis, yakni berkisar antara US$2 miliar hingga US$6 miliar.

Jika dikonversikan dengan kurs Rp18.000 per dolar AS, potensi kerugian aliran modal ini setara dengan Rp36 triliun hingga Rp108 triliun. "Kami melihat adanya potensi arus keluar dari pasar saham ini yang berasal dari active fund maupun passive fund," jelas Irman dalam sebuah sesi media briefing.

Kini, mata para investor tertuju pada hasil pengumuman MSCI tersebut. Apakah reformasi yang dilakukan BEI mampu meyakinkan lembaga internasional tersebut untuk tetap mempertahankan posisi Indonesia, atau justru pasar harus bersiap menghadapi badai penjualan saham oleh investor asing.

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