Rupiah Terus Menguat Lawan Dolar AS

Jabarpos.id – Mata uang Garuda kembali menunjukkan taringnya di pasar keuangan global. Pada perdagangan Selasa (10/11/2026), nilai tukar rupiah berhasil menutup sesi dengan performa positif, melanjutkan tren penguatan yang telah dimulai sejak hari sebelumnya. Rupiah tercatat menguat 0,14 persen terhadap dolar Amerika Serikat (AS), sehingga berakhir di level Rp18.045 per dolar AS.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Refinitiv, penguatan ini merupakan capaian kedua secara berturut-turut. Jika dibandingkan dengan penutupan pada Senin (9/11/2026) yang berada di level Rp18.070 per dolar AS, rupiah tampak mampu bertahan di zona hijau meski sempat mengalami fluktuasi di awal perdagangan. Pada pembukaan sesi, rupiah sempat menyentuh angka Rp18.075 per dolar AS sebelum akhirnya bergerak menguat hingga sempat menyentuh level Rp18.030 per dolar AS, dan akhirnya stabil di angka Rp18.045 per dolar AS saat penutupan.

Kenaikan nilai tukar rupiah ini sejalan dengan pelemahan indeks dolar AS (DXY). Indeks yang menjadi barometer kekuatan mata uang greenback terhadap enam mata uang utama dunia tersebut terpantau merosot 0,11 persen ke posisi 101,545 pada pukul 15.00 WIB. Pelemahan dolar ini melanjutkan tren koreksi yang sudah terjadi sejak perdagangan Senin lalu, di mana DXY sempat anjlok sekitar 0,63 persen.

Saat ini, perhatian para pelaku pasar keuangan dunia tengah tertuju pada satu agenda krusial, yakni rilis data inflasi Amerika Serikat untuk periode Oktober 2026. Data tersebut dijadwalkan akan dipublikasikan pada pukul 20.30 WIB malam ini. Para ekonom melalui konsensus Reuters memprediksi inflasi tahunan (YoY) AS akan berada di angka 3,9 persen, dengan inflasi inti diproyeksikan sebesar 2,8 persen.

Data inflasi ini menjadi sangat sensitif karena berkaitan erat dengan kebijakan moneter bank sentral AS, The Fed. Pasar saat ini tengah berspekulasi mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan Desember mendatang. Mengingat data ketenagakerjaan AS yang sebelumnya melampaui ekspektasi, peluang kenaikan suku bunga kini diperkirakan mencapai angka 85 persen. Jika hasil inflasi nanti ternyata lebih tinggi dari prediksi, hal tersebut berisiko memberikan dorongan balik bagi dolar AS untuk kembali menguat.

Menanggapi situasi ini, Imre Speizer, ahli strategi dari Westpac di Auckland, memberikan pandangannya. Menurutnya, pasar sebenarnya sudah cukup banyak mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga di bulan Desember. Meski demikian, ketidakpastian mengenai arah kebijakan suku bunga di pertemuan-pertemuan selanjutnya masih menjadi faktor yang bisa memicu volatilitas pasar.

Sementara itu, dari sisi ekonomi domestik, Bank Indonesia (BI) memberikan catatan mengenai kondisi konsumsi masyarakat. BI melaporkan adanya perlambatan pada angka penjualan eceran selama bulan September 2026. Indeks Penjualan Riil (IPR) tercatat tumbuh tipis 0,6 persen secara tahunan (YoY), melambat dibandingkan pertumbuhan 1,3 persen pada bulan Agustus. Secara bulanan, penjualan eceran bahkan mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen.

Pihak BI menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan fenomena normalisasi permintaan setelah melewati periode perayaan Hari Kemerdekaan RI. Meski demikian, optimisme tetap terjaga karena BI memproyeksikan penjualan eceran akan kembali pulih pada bulan Oktober dengan estimasi pertumbuhan sebesar 1,0 persen YoY. Di sisi lain, tantangan muncul dari meningkatnya ekspektasi harga konsumen di masa mendatang, yang tercermin dari kenaikan Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) untuk periode Desember 2026 dan Maret 2027.