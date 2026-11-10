Peta Baru IHSG 300 Saham Masuk Daftar HSC

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Endang Wulansari

10 November 2026, 18:04 WIB

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Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah melakukan langkah besar dalam memperkuat tata kelola dan kredibilitas pasar modal tanah air. Melalui keputusan terbaru dari Komite Hidden Shareholder Concentration (HSC), bursa akan menerapkan metodologi baru yang berdampak signifikan terhadap komposisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Perubahan ini tidak hanya mengubah cara penyaringan saham, tetapi juga akan mengubah wajah perhitungan indeks secara keseluruhan.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat terbaru Komite HSC, akan ada penambahan sebanyak 300 saham baru yang masuk ke dalam kriteria HSC. Dengan adanya penambahan ini, total jumlah saham yang masuk dalam kategori HSC di pasar modal Indonesia kini mencapai 383 saham. Secara angka, penambahan ini menyumbang sekitar 6,16 persen dari total kapitalisasi pasar yang ada di dalam IHSG.

Peta Baru IHSG 300 Saham Masuk Daftar HSC
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kami akan segera mengumumkan daftar saham HSC terbaru yang terdiri dari 383 saham. Ini berarti ada penambahan sekitar 300 saham baru yang masuk ke dalam kategori tersebut," ujar Jeffrey saat memberikan keterangan di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

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Perubahan drastis ini dipicu oleh adanya pembaruan metodologi penyaringan. Jika sebelumnya BEI menggunakan ambang batas (threshold) kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun sebagai acuan utama, kini aturan tersebut resmi ditinggalkan. Dengan metode baru ini, proses penyaringan HSC akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh saham yang tercatat di bursa, tanpa memandang besar kecilnya kapitalisasi pasar perusahaan tersebut.

Selain itu, BEI juga menghapus penggunaan price impact ratio dalam metodologi baru ini. Hal ini bertujuan agar penetapan saham HSC menjadi lebih efisien karena tidak perlu lagi menunggu adanya pergerakan harga saham tertentu untuk menentukan status sebuah emiten. Komite telah menetapkan standar baru: sebuah saham akan masuk ke dalam daftar HSC jika memiliki 10 pemegang saham atau kurang, yang secara kolektif menguasai 92,5 persen saham atau lebih.

Langkah ini diambil untuk memberikan transparansi lebih tinggi mengenai konsentrasi kepemilikan saham. Ke depannya, komite akan melakukan peninjauan secara berkala untuk memantau potensi masuknya saham-saham baru. Di sisi lain, emiten yang ingin keluar dari daftar HSC juga diberikan jalur resmi. Perusahaan harus membuktikan kepada bursa bahwa mereka telah melakukan distribusi saham yang lebih merata kepada publik melalui transaksi di pasar reguler.

Jeffrey menegaskan bahwa pengumuman resmi mengenai daftar saham ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini penting agar tim operasional dan penyedia data (data vendor) memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan perhitungan IHSG, mengingat ada 383 emiten yang akan keluar dari perhitungan indeks tersebut.

BEI juga berkomitmen untuk memperketat pengawasan. Jika ditemukan adanya laporan yang tidak akurat atau manipulasi informasi terkait kepemilikan saham, bursa tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas. "Kami akan menggunakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang memberikan informasi tidak benar kepada publik," tegas Jeffrey menutup keterangannya.

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