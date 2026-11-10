SeaBank Sabet Penghargaan Inklusi Keuangan

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Endang Wulansari

10 November 2026, 21:05 WIB

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<strong>Jabarpos.id – Industri perbankan digital di Indonesia kembali mencatatkan prestasi gemilang. PT Bank SeaBank Indonesia baru saja dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori Excellence in Financial Inclusion Award pada ajang bergengsi Road to CNBC Indonesia Awards 2026 ‘Best Banks’. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tinggi terhadap institusi perbankan yang dinilai sukses memperkuat kepercayaan publik di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika politik global yang kian kompleks.

Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani, kepada Wakil Direktur Utama SeaBank, Junedy Liu. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa strategi digitalisasi yang diterapkan SeaBank mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional.

SeaBank Sabet Penghargaan Inklusi Keuangan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam sambutannya, Junedy Liu mengungkapkan bahwa visi utama SeaBank sejak awal berdiri adalah menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif. Ia menekankan bahwa fokus perusahaan bukan sekadar menyediakan aplikasi, melainkan memastikan layanan tersebut benar-benar mempermudah urusan finansial masyarakat Indonesia.

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"Sejak awal membangun SeaBank, pertanyaan utama kami adalah bagaimana layanan digital ini bisa menjangkau seluruh masyarakat dan mempermudah akses finansial mereka. Penghargaan ini adalah validasi atas kerja keras kami dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Junedy dalam acara yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para nasabah yang telah setia menggunakan layanan SeaBank dan berjanji akan terus meningkatkan standar layanan ke depannya.

Keberhasilan SeaBank bukan sekadar klaim semata, melainkan didukung oleh data pertumbuhan yang sangat impresif. Hingga akhir September 2026, jumlah pengguna SeaBank telah melampaui angka 39 juta nasabah. Tingkat loyalitas pengguna juga terlihat sangat tinggi, di mana rata-rata transaksi harian mencapai lebih dari 21 juta transaksi. Bahkan, volume perputaran uang harian pada bulan September 2026 tersebut mampu menembus angka fantastis sebesar Rp8,2 triliun.

Selain pertumbuhan jumlah pengguna, aspek teknis dan pengalaman pengguna juga menjadi kunci kemenangan. Berdasarkan survei terbaru dari lembaga riset Ipsos yang dirilis pada September 2026, SeaBank mencatatkan persepsi positif yang sangat tinggi dibandingkan kompetitor bank digital lainnya.

Dalam survei tersebut, aspek kelancaran dan kecepatan respons transaksi mencatat angka 67%, sementara stabilitas aplikasi dengan minim gangguan berada di angka 66%. Selain itu, kemudahan antarmuka aplikasi (UI/UX) mendapat skor 56%, dan kemudahan dalam proses pembukaan rekening mencapai 54%. Data ini mempertegas bahwa inovasi SeaBank memang berorientasi pada kenyamanan, kecepatan, dan kemudahan akses bagi seluruh penggunanya. Melalui pencapaian ini, SeaBank semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama dalam mendorong inklusi keuangan di tanah air.

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