Aturan Baru BEI Bikin Daftar Saham Melimpah

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Endang Wulansari

10 November 2026, 18:31 WIB

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Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi melakukan transformasi besar dalam mekanisme pengawasan pasar melalui perubahan metodologi perhitungan High Shareholding Concentration (HSC). Langkah strategis ini diambil untuk memberikan transparansi yang lebih luas kepada publik mengenai emiten-emiten yang memiliki konsentrasi kepemilikan saham yang sangat tinggi.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan bahwa komite HSC telah menyepakati perubahan fundamental dalam cara mereka menyaring saham-saham yang masuk dalam kategori konsentrasi tinggi. Perubahan ini menandai berakhirnya era penggunaan ambang batas (threshold) nilai saham di atas Rp5 triliun sebagai syarat utama dalam proses penyaringan.

Aturan Baru BEI Bikin Daftar Saham Melimpah
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Dengan aturan baru ini, proses screening terhadap HSC akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pasar dan seluruh saham yang tercatat di bursa," ujar Jeffrey dalam sesi konferensi pers yang digelar di gedung BEI, Selasa (10/11/2026).

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Perubahan ini juga menyentuh aspek teknis yang cukup krusial, yakni penghapusan penggunaan Price Impact Ratio (PIR). Dalam metodologi lama, PIR digunakan sebagai indikator likuiditas lanjutan untuk mengukur sejauh mana pasar mampu menyerap volume perdagangan tanpa memicu fluktuasi harga yang ekstrem. Semakin rendah angka PIR, maka semakin baik kemampuan penyerapan volume saham tersebut.

Namun, melalui kebijakan terbaru, variabel PIR tidak lagi menjadi komponen perhitungan. Jeffrey menjelaskan bahwa penghapusan variabel ini bertujuan agar proses identifikasi saham HSC tidak perlu lagi bergantung pada adanya pergerakan harga saham di pasar. Hal ini membuat proses pemantauan menjadi lebih dinamis dan tidak bersifat reaktif terhadap volatilitas harga semata.

Kini, kriteria utama yang ditetapkan oleh komite adalah saham-saham yang dimiliki oleh maksimal 10 pihak dengan total kepemilikan mencapai 92,5% atau lebih. Dengan parameter yang lebih terbuka ini, dampak terhadap jumlah emiten yang masuk dalam daftar HSC akan sangat signifikan.

Jika sebelumnya dengan metode lama hanya terdapat 83 emiten yang masuk dalam kategori HSC, maka dengan metodologi baru ini, jumlahnya diprediksi akan melonjak drastis. Jeffrey menyebutkan bahwa akan ada penambahan sekitar 300 saham baru, sehingga total emiten yang masuk dalam daftar HSC akan mencapai 383 saham.

Lonjakan jumlah emiten ini juga membawa dampak pada struktur pasar, di mana penambahan tersebut mencakup sekitar 6,16% dari total kapitalisasi pasar (market cap) di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kebijakan baru yang lebih inklusif ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 2 April 2026.

Langkah BEI ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat bagi para investor mengenai struktur kepemilikan di pasar modal Indonesia, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap saham-saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan yang sangat terbatas pada segelintir pihak.

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