Misteri Isu Emiten RANS Jadi Sorotan BEI

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air tengah dihebohkan dengan berbagai isu yang menyeret nama PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS). Perusahaan yang dimiliki oleh selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, ini mendadak menjadi pusat perhatian publik dan para investor. Menanggapi kegaduhan tersebut, pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya memberikan pernyataan resmi untuk menenangkan situasi.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan situasi yang menyelimuti emiten milik Raffi Ahmad tersebut. Jeffrey menegaskan bahwa otoritas bursa memiliki wewenang penuh untuk meminta klarifikasi jika dirasa perlu. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap informasi yang beredar di masyarakat tetap selaras dengan prinsip keterbukaan informasi yang berlaku di pasar modal.

"Mengenai isu RANS, kami akan melihat terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut memerlukan pemberian keterbukaan informasi atau tidak," ujar Jeffrey saat memberikan keterangan di Gedung BEI, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa BEI tidak akan tinggal diam jika isu yang berkembang berpotensi mengganggu stabilitas harga saham atau merugikan investor ritel.

Salah satu pemicu panasnya isu ini adalah laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga swadaya tersebut merilis temuan yang cukup mengejutkan terkait adanya belanja jasa influencer oleh dua kementerian. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa anak usaha RANS, yakni PT Rans Animasi Indonesia, mendapatkan kontrak kerja sama dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar untuk periode tahun 2024 hingga 2026. Temuan ini memicu diskusi hangat mengenai transparansi penggunaan anggaran negara.

Di sisi lain, manajemen RANS juga tengah menghadapi dinamika internal terkait rencana kerja sama bisnis. Baru-baru ini, perusahaan secara resmi mengumumkan penghentian kerja sama dalam rangkaian konser D’MASIV Asia Home Run Tour. Keputusan ini disampaikan melalui dokumen keterbukaan informasi kepada BEI pada Senin (9/11/2026).

Sebelumnya, RANS telah menjalin kesepakatan dengan PT Ruang Antara Suara (Antara Suara) untuk terlibat dalam tur konser tersebut. Kesepakatan ini sebenarnya sudah tercantum dalam term sheet sejak Mei 2026 dan telah diungkapkan dalam prospektus saat perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Namun, setelah mempertimbangkan berbagai perkembangan terkini dan demi menjaga kepentingan perusahaan, manajemen memutuskan untuk menarik diri sepenuhnya dari proyek tersebut.

Pihak manajemen RANS memastikan bahwa pembatalan kerja sama konser ini tidak akan mengguncang stabilitas perusahaan. Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut tidak memberikan dampak finansial yang signifikan, tidak mengganggu kegiatan operasional harian, serta tidak mengancam kelangsungan usaha perseroan dalam jangka panjang. Kini, publik menunggu apakah BEI akan mengambil langkah lebih tegas untuk meminta penjelasan mendalam terkait seluruh rangkaian isu yang menerpa emiten RANS.