IHSG Melaju Kencang di Sesi Pertama

<strong>Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang sangat impresif pada perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa, 10 November 2026. Bursa Efek Indonesia mencatatkan penguatan signifikan di mana indeks berhasil terbang ke zona hijau dengan kenaikan mencapai 1,04 persen.

Hingga penutupan sesi pertama, IHSG bertengger di level 5.126,52, atau melonjak sebesar 52,75 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Pergerakan positif ini dimulai sejak pembukaan pasar, di mana indeks dibuka pada level 5.096,81. Semangat beli investor langsung mendorong indeks mencapai titik tertinggi harian di angka 5.160,55, setelah sebelumnya sempat menyentuh level terendah di 5.075,64 pada awal perdagangan.

Aktivitas transaksi di bursa juga terlihat sangat bergairah. Tercatat volume perdagangan mencapai 115,28 juta lot dengan nilai transaksi yang menyentuh angka Rp4,95 triliun. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (IDX), dominasi penguatan ini didorong oleh 466 saham yang bergerak naik, sementara 206 saham lainnya mengalami pelemahan, dan 273 saham lainnya bergerak stagnan atau tidak mengalami perubahan harga.

Sentimen Domestik dan Global

Kenaikan IHSG ini tidak lepas dari berbagai sentimen yang berkembang, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dari sisi domestik, kabar baik datang dari rilis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) oleh Bank Indonesia. IKK tercatat melonjak ke angka 119,9 dari sebelumnya 118,1 pada bulan September, yang merupakan level tertinggi sejak Mei lalu. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional yang semakin membaik.

Namun, para pelaku pasar tetap perlu waspada terhadap sejumlah data ekonomi global yang akan dirilis hari ini. Salah satu yang paling dinanti adalah data inflasi Amerika Serikat (AS) yang dijadwalkan rilis malam nanti. Pasar memprediksi adanya kenaikan inflasi umum menjadi 3,9 persen secara tahunan, yang tentu akan memengaruhi arah kebijakan suku bunga The Fed dan berdampak pada aliran modal di pasar negara berkembang seperti Indonesia.

Selain itu, perhatian investor juga tertuju pada kondisi ekonomi China. Data inflasi konsumen China yang melandai di angka 0,7 persen serta rilis neraca perdagangan China menjadi indikator penting bagi stabilitas ekonomi Asia. Meskipun terdapat tantangan pada sektor harga pangan di China, kenaikan Indeks Harga Produsen (PPI) China sebesar 5,7 persen memberikan sinyal adanya dinamika pada sektor hulu produksi.

Di sisi lain, dinamika geopolitik juga turut mewarnai suasana pasar. Upaya diplomatik yang dilakukan Presiden AS Donald Trump melalui pertemuan dengan Perdana Menteri Qatar untuk meredam konflik di Iran menjadi salah satu faktor yang dipantau investor guna memastikan stabilitas pasar global tetap terjaga. Dengan beragamnya variabel ini, IHSG diharapkan mampu mempertahankan momentum penguatannya hingga penutupan perdagangan sore nanti.