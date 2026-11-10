Bank Mantap Juara Layanan Pensiunan

Jabarpos.id – Industri perbankan nasional kembali menunjukkan taringnya melalui ajang bergengsi Road to CNBC Indonesia Awards 2026 ‘Best Banks’. Dalam ajang apresiasi yang digelar oleh media ekonomi terkemuka tersebut, PT Bank Mandiri Taspen atau yang lebih dikenal sebagai Bank Mantap, berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan menyabet penghargaan dalam kategori Best Performance in Pensioner Banking.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas dedikasi dan keberhasilan Bank Mantap dalam menggarap segmen pasar khusus, yakni para pensiunan. Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani, kepada Direktur Utama Bank Mantap, Panji Irawan. Pencapaian ini sekaligus menegaskan posisi Bank Mantap sebagai pemain utama yang mampu membangun kepercayaan masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan.

Dalam sambutannya, Panji Irawan mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas pengakuan yang diberikan oleh industri. Menurutnya, prestasi ini bukan sekadar trofi, melainkan bentuk validasi atas kerja keras seluruh tim dalam melayani para lansia atau senior citizen. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi kuat antar pemangku kepentingan.

"Kami sangat bersyukur atas penghargaan Best Performance in Pensioner Banking ini. Ini adalah bentuk pengakuan yang luar biasa bagi kami di tahun 2026. Kami juga sangat mengapresiasi dukungan penuh dari para pemegang saham kami, yaitu Bank Mandiri, Taspen, dan Danantara Indonesia," ujar Panji dalam acara tersebut, Selasa (10/11/2026).

Lebih lanjut, Panji menambahkan bahwa penghargaan ini justru menjadi suntikan energi bagi perusahaan untuk terus berinovasi. Ia berkomitmen agar Bank Mantap tidak pernah berhenti menciptakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan para pensiunan. Semangatnya adalah memastikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan babak baru untuk terus berkarya.

Salah satu kunci utama kesuksesan Bank Mantap dalam memenangkan kategori ini adalah keberhasilan mereka dalam melakukan transformasi digital yang inklusif. Melalui aplikasi Movin, Bank Mantap berhasil meruntuhkan batasan jarak dan waktu bagi para nasabah senior. Jika sebelumnya layanan perbankan identik dengan antrean panjang di kantor cabang, kini segalanya bisa dilakukan dalam genggaman.

Melalui fitur Online Onboarding di aplikasi Movin, para nasabah dapat membuka rekening tabungan secara mandiri tanpa perlu repot datang ke kantor fisik. Prosesnya sangat sederhana: calon nasabah cukup memilih jenis tabungan, mengisi data diri, hingga mengunggah dokumen pendukung secara digital. Kemudahan ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Mantap dalam menghadirkan solusi perbankan yang cepat, mudah, dan yang terpenting, aman bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para purnabakti.

Dengan integrasi teknologi yang ramah pengguna, Bank Mantap membuktikan bahwa digitalisasi perbankan tidak hanya milik generasi muda, tetapi juga dapat dinikmati dengan nyaman oleh para senior. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi standar baru bagi industri perbankan dalam melayani segmen khusus secara lebih humanis dan modern.