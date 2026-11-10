Misteri Transaksi Saham Mencurigakan di BEI

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air tengah diguncang oleh kabar investigasi mendalam yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Regulator pasar modal tersebut tengah membidik sejumlah emiten yang diduga melakukan aktivitas transaksi tidak wajar. Fokus utama penyelidikan saat ini tertuju pada tiga saham, yakni PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA), PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI), dan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS).

Penyelidikan ini dipicu oleh adanya indikasi kuat mengenai aktivitas transaksi yang sangat terkonsentrasi. Dalam praktiknya, pergerakan harga dan volume perdagangan pada ketiga saham tersebut diduga hanya dikendalikan oleh segelintir investor saja, sehingga menciptakan pola perdagangan yang tidak organik.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menegaskan bahwa pihaknya tengah bekerja keras untuk menuntaskan proses pemeriksaan ini. Ia menargetkan hasil investigasi tersebut dapat segera diumumkan kepada publik dalam kurun waktu 45 hari ke depan.

"Target kami dalam 45 hari ke depan hasilnya sudah bisa diumumkan. Saat ini proses investigasi masih berjalan, sehingga rincian detailnya belum dapat kami ungkap ke publik," ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta.

Lebih lanjut, Jeffrey memberikan sinyal bahwa daftar emiten yang masuk dalam radar pengawasan tidak akan berhenti pada tiga perusahaan tersebut. Tim pengawasan bursa akan terus melakukan pemantauan ketat secara berkelanjutan. Jika ditemukan indikasi awal adanya pola transaksi yang serupa, BEI tidak akan ragu untuk menambah daftar emiten yang akan diperiksa.

Jika menilik data teknis, saham CASA menunjukkan pola yang paling ekstrem. Dalam periode pemeriksaan 26 Oktober hingga 2 November 2026, tercatat hanya ada 6 investor yang bertransaksi melalui 6 Anggota Bursa. Ironisnya, kelompok kecil ini menguasai sekitar 98 persen dari total seluruh transaksi yang terjadi. Dominasi yang nyaris mutlak ini menjadi alasan utama mengapa CASA masuk dalam radar merah bursa.

Kondisi serupa juga ditemukan pada saham FUJI. Meski cakupan waktunya lebih panjang, yakni dari Maret hingga Oktober 2026, pola konsentrasi tetap terlihat. Sebanyak 16 investor melalui 10 Anggota Bursa tercatat menyumbang 87 persen dari total transaksi.

Sementara itu, untuk saham NSSS, meskipun persentase kontribusi investornya berada di angka 52 persen, cakupan waktu pemeriksaannya merupakan yang paling lama, yakni hampir satu tahun penuh. Meskipun jumlah investor yang terlibat lebih banyak dibandingkan dua saham lainnya, pola transaksi yang tidak merata tetap menjadi perhatian serius regulator.

Melalui pengumuman ini, BEI mengimbau kepada seluruh pelaku pasar agar tetap waspada dan selalu mengacu pada keterbukaan informasi resmi yang disampaikan oleh emiten. Investor diharapkan tidak terjebak dalam spekulasi liar dan selalu mengambil keputusan investasi berdasarkan data yang valid. Perlu ditegaskan bahwa status saat ini masih dalam tahap pemeriksaan dan belum ada kesimpulan final mengenai adanya pelanggaran hukum oleh pihak-pihak terkait.