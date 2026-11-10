Strategi CIMB Niaga Berantas Kredit Macet

Jabarpos.id – PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) mengambil langkah strategis yang cukup signifikan dalam memperkuat struktur permodalan anak usahanya. Bank swasta terbesar kedua di Indonesia ini memutuskan untuk menyuntikkan modal non-tunai dalam jumlah besar kepada PT Satyaguna Langgeng Capital (SLCapital), sebuah entitas yang khusus bergerak di bidang pengelolaan aset pinjaman bermasalah.

Langkah ini bukan sekadar suntikan dana biasa, melainkan sebuah upaya sistematis untuk membersihkan neraca keuangan induk perusahaan melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset yang selama ini dikategorikan sebagai kredit macet. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), aksi korporasi ini dilakukan melalui skema penyertaan modal non-tunai yang mencakup portofolio pinjaman bermasalah dan aset tidak bergerak.

Manajemen CIMB Niaga mengungkapkan bahwa total nilai penyertaan modal non-tunai berupa portofolio pinjaman bermasalah mencapai angka fantastis, yakni Rp325,77 miliar. Selain aset berupa piutang bermasalah, perseroan juga menyertakan aset tidak bergerak berupa ruang kantor strategis yang terletak di Menara Sudirman, Lantai 2 dan 3, Jakarta Selatan, sebagai bagian dari penguatan modal SLCapital.

Secara historis, SLCapital sendiri merupakan anak usaha yang didirikan oleh CIMB Niaga pada Maret 2026 dengan modal awal sebesar Rp200 miliar. Dengan adanya tambahan modal baru ini, CIMB Niaga semakin mempertegas dominasinya dalam struktur kepemilikan SLCapital. Saat ini, porsi kepemilikan saham CIMB Niaga di anak usaha tersebut melonjak hingga mencapai 99,99980%, sementara sisanya sebesar 0,00020% masih dipegang oleh PT Commerce Kapital.

Keputusan besar ini tidak diambil secara sembarangan. Manajemen menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi korporasi ini telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat persetujuan tertanggal 6 Agustus 2026. Selain itu, para pemegang saham SLCapital juga telah memberikan lampu hijau terhadap rencana peningkatan modal tersebut.

Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengembangkan kapasitas SLCapital dalam menangani aset-aset bermasalah secara lebih profesional dan efisien. Dengan menyerahkan portofolio kredit macet kepada anak usaha yang spesialis, CIMB Niaga berharap dapat menjaga rasio keuangan tetap sehat dan meningkatkan kinerja profitabilitas secara keseluruhan.

Melalui penguatan SLCapital, CIMB Niaga berupaya memastikan bahwa beban kredit macet tidak mengganggu stabilitas rasio keuangan induk perusahaan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam menjaga kualitas aset perbankan dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta kepercayaan investor terhadap kesehatan finansial perseroan.