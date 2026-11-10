Saham Konsentrasi Tinggi Masuk Daftar Baru

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Endang Wulansari

11 November 2026, 00:31 WIB

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Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengumumkan langkah strategis terkait perubahan komposisi perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam kebijakan terbaru, bursa memutuskan untuk menambah 300 emiten baru ke dalam daftar high shareholding concentration (HSC) atau kelompok saham dengan konsentrasi kepemilikan yang sangat tinggi.

Keputusan ini membawa dampak signifikan terhadap struktur indeks utama di Indonesia. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan bahwa penambahan 300 saham ini akan memberikan bobot sebesar 6,16% terhadap IHSG. Sebagai konsekuensi dari status tersebut, saham-saham yang masuk dalam daftar HSC ini akan dikeluarkan dari perhitungan indeks agar tidak mendistorsi pergerakan pasar secara keseluruhan.

Saham Konsentrasi Tinggi Masuk Daftar Baru
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Setelah dikeluarkan, saham-saham tersebut tidak akan kami hitung lagi dalam indeks. Sebelumnya, kami sudah mengeluarkan sekitar 18 persen bobot, dan sekarang ditambah lagi dengan 6,16 persen dari penambahan ini," ujar Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Selasa (10/11/2026).

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Perubahan drastis ini dipicu oleh adanya pembaruan metodologi perhitungan HSC yang dilakukan oleh pihak bursa. Jika sebelumnya kriteria HSC sangat bergantung pada ambang batas nilai saham di atas Rp5 triliun, kini aturan tersebut telah dihapus. Melalui metodologi yang baru, proses penyaringan (screening) dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pasar dan semua saham yang tercatat di bursa tanpa batasan nilai kapitalisasi tertentu.

Selain itu, terdapat perubahan fundamental pada aspek teknis perhitungan. Pada aturan lama, bursa menggunakan price impact ratio (PIR) sebagai ukuran likuiditas untuk melihat seberapa besar volume perdagangan dapat diserap tanpa memicu lonjakan harga yang ekstrem. Namun, dalam metodologi terbaru, parameter PIR tidak lagi digunakan.

Jeffrey menjelaskan bahwa penghapusan PIR ini bertujuan agar proses identifikasi saham HSC menjadi lebih efisien dan tidak perlu menunggu adanya fluktuasi harga yang signifikan. Komite telah menetapkan kriteria baru, di mana saham yang dimiliki oleh 10 pihak atau kurang dengan total kepemilikan mencapai 92,5% atau lebih, secara otomatis akan masuk ke dalam daftar HSC.

Dengan penerapan aturan baru ini, total emiten yang masuk dalam kategori HSC diperkirakan akan mencapai 383 saham. Pihak bursa juga menegaskan bahwa komite akan melakukan peninjauan secara berkala untuk memantau potensi masuknya saham-saham baru.

Bagi emiten yang ingin keluar dari daftar "hitam" HSC ini, mereka harus membuktikan adanya distribusi saham yang lebih merata kepada masyarakat luas. Distribusi tersebut wajib dilakukan melalui transaksi di pasar reguler dan dilaporkan secara resmi kepada bursa.

BEI akan segera mengumumkan daftar lengkap saham HSC tersebut dalam waktu dekat. Hal ini bertujuan memberikan waktu bagi tim operasional serta penyedia data (data vendor) untuk melakukan penyesuaian teknis agar perhitungan IHSG tetap akurat. BEI juga menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi tegas bagi pihak mana pun yang memberikan laporan tidak akurat atau informasi menyesatkan kepada publik terkait kepemilikan saham ini.

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