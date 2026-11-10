Perketat Pengawasan Saham Cegah Manipulasi

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Endang Wulansari

11 November 2026, 02:05 WIB

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Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah tegas dalam memperkuat sistem pengawasan pasar modal di tanah air. Melalui perubahan metodologi Hidden Shareholder Concentration (HSC), otoritas bursa kini berkomitmen untuk memantau seluruh pergerakan saham tanpa terkecuali, mulai dari saham dengan kapitalisasi pasar kecil hingga saham-saham raksasa (blue chip).

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya preventif untuk mendeteksi adanya indikasi manipulasi pasar sejak dini. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa perubahan metodologi ini mencakup dua poin krusial, yakni penghapusan ambang batas (threshold) kapitalisasi pasar sebesar Rp5 triliun serta penghapusan indikator price impact ratio dalam proses penyaringan saham.

Perketat Pengawasan Saham Cegah Manipulasi
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Terkait penghapusan batasan nilai kapitalisasi, Jeffrey mengungkapkan bahwa kebijakan lama dinilai kurang inklusif. Selama ini, penyaringan hanya difokuskan pada emiten dengan nilai pasar di atas Rp5 triliun. Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa saham-saham dengan kapitalisasi di bawah angka tersebut tetap menjadi instrumen investasi yang sangat diminati, baik oleh investor domestik maupun pemain global.

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"Kami ingin memastikan adanya kesetaraan dalam keterbukaan informasi. Saham di bawah Rp5 triliun juga memiliki peran penting dalam ekosistem pasar, sehingga mereka harus mendapatkan pengawasan dan standar transparansi yang sama dengan saham-saham besar," ujar Jeffrey saat memberikan keterangan di Gedung BEI, Jakarta. Dengan kebijakan baru ini, proses screening akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh emiten yang tercatat di bursa.

Selain itu, BEI juga melakukan perubahan pada penggunaan price impact ratio. Jika sebelumnya indikator ini digunakan untuk melihat dampak perubahan harga, kini BEI memilih untuk bergerak lebih proaktif. Jeffrey menekankan bahwa perlindungan terhadap investor tidak boleh menunggu hingga harga bergerak tidak wajar. Perlindungan harus diberikan sedini mungkin, bahkan sebelum terjadi fluktuasi harga yang mencurigakan.

"Tujuan utama kami adalah melindungi investor. Jika kita hanya menggunakan price impact ratio, kita baru bisa mendeteksi masalah setelah harga bergerak. Dengan menghapus indikator tersebut dari metodologi HSC, kami bisa melakukan deteksi lebih awal terhadap konsentrasi kepemilikan saham yang berisiko," tambahnya.

Komitmen BEI dalam menjaga integritas pasar ini bukan sekadar wacana. Jeffrey mengungkapkan bahwa bursa telah mulai menjalankan prosedur pengawasan yang lebih efektif. Sebagai bukti nyata, BEI telah mengumumkan dimulainya investigasi terhadap tiga emiten yang terindikasi memiliki kejanggalan.

"Jumat lalu kami sudah mengumumkan bahwa investigasi terhadap tiga saham telah dimulai. Kami akan terus menerapkan metodologi dan prosedur pengawasan yang lebih ketat. Jika ditemukan indikasi awal adanya manipulasi harga, kami tidak akan ragu untuk menyampaikannya kepada publik demi menjaga kepercayaan pasar," pungkasnya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, transparan, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

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