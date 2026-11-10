Strategi Cuan Prilly Latuconsina di Bisnis Emas

Jabarpos.id – Di tengah situasi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, instrumen investasi yang aman atau safe haven menjadi incaran utama banyak orang. Salah satu aset yang tetap menunjukkan taringnya adalah emas. Fenomena ini tidak hanya terjadi di pasar internasional, tetapi juga sangat terasa di pasar domestik Indonesia. Meskipun harga emas terus merangkak naik hingga menembus angka di atas Rp 2 juta per gram, minat masyarakat untuk memiliki emas tidak surut, bahkan cenderung meningkat.

Menariknya, tren investasi emas kini tidak lagi terbatas pada emas batangan yang hanya disimpan di brankas. Masyarakat mulai melirik emas dalam bentuk perhiasan yang bisa menunjang gaya hidup sekaligus menjadi aset simpanan. Melihat celah pasar yang sangat menjanjikan ini, aktris sekaligus pengusaha muda Prilly Latuconsina mengambil langkah strategis dengan mendirikan ILY Gold.

Prilly melihat bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi secara maksimal di pasar perhiasan emas. Banyak konsumen yang menginginkan perhiasan yang terlihat mewah, stylish, namun tetap ramah di kantong. Melalui ILY Gold, ia mencoba menjembatani antara kebutuhan investasi dan kebutuhan estetika atau gaya hidup.

Produk unggulan yang ditawarkan oleh ILY Gold adalah perhiasan emas dengan standar SNI 9 karat. Dengan kadar emas sekitar 37,5%, perhiasan ini dirancang agar tetap memiliki nilai investasi namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas murni. Untuk menambah nilai estetika, Prilly mengombinasikan emas tersebut dengan berbagai jenis batu alam yang cantik, sehingga setiap produknya memiliki karakter yang unik dan elegan.

Langkah Prilly ini merupakan strategi cerdas dalam membaca psikologi pasar. Di satu sisi, masyarakat ingin tampil modis dengan perhiasan yang indah, namun di sisi lain, mereka tetap ingin memastikan bahwa barang yang mereka beli memiliki nilai intrinsik yang jelas. Dengan menghadirkan produk berstandar SNI, ILY Gold memberikan rasa aman bagi para konsumennya.

Bisnis emas memang memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait fluktuasi harga komoditas dunia dan kondisi geopolitik yang tidak menentu. Namun, bagi Prilly, tantangan tersebut justru menjadi peluang untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Bagaimana sebenarnya strategi Prilly Latuconsina dalam mengelola bisnis perhiasan ini di tengah naik turunnya harga emas dunia? Serta apa saja tantangan terbesar yang ia hadapi sebagai pengusaha muda di industri perhiasan? Informasi lengkap mengenai prospek dan dinamika bisnis emas ini dapat Anda ikuti melalui ulasan mendalam dalam program Closing Bell yang disiarkan oleh jabarpos.id.