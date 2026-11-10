Strategi Besar DOOH Kuasai Infrastruktur AI

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Endang Wulansari

11 November 2026, 04:31 WIB

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Jabarpos.id – Langkah ambisius tengah diambil oleh PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) dalam upaya memperluas cakrawala bisnisnya. Perusahaan ini secara resmi mengumumkan rencana besar untuk mengakuisisi 29,88% saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET). Keputusan strategis ini telah mendapatkan lampu hijau dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan di Jakarta pada 9 November 2026.

Untuk merealisasikan ambisi raksasa tersebut, manajemen telah menyiapkan amunisi finansial yang tidak main-main. DOOH dilaporkan tengah menyiapkan fasilitas pinjaman dari pemegang saham pengendali dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp5 triliun. Dana jumbo ini akan dialokasikan untuk mendukung entitas anak perusahaan, PT Cakrawala Nexus Investama (CNI), dalam mengambil alih sebanyak 6.685.000.000 lembar saham milik PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara.

Strategi Besar DOOH Kuasai Infrastruktur AI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

PT Sinergi Internasional Investama, selaku pemegang saham pengendali DOOH, akan menjadi penyokong utama melalui penyediaan fasilitas pinjaman tersebut. Langkah ini bukan sekadar ekspansi biasa, melainkan bagian dari transformasi fundamental perusahaan. DOOH tengah bersiap mengubah wajahnya menjadi perusahaan infrastruktur terintegrasi yang berfokus pada tiga pilar utama masa depan: pusat data kecerdasan buatan (AI), energi terbarukan, dan konektivitas internasional.

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Melalui kepemilikan saham di INET, DOOH akan langsung terjun ke dalam bisnis infrastruktur kabel laut yang sangat vital. Hal ini mencakup penguasaan atas sistem Rising-8 dan Jayabaya, serta gerbang konektivitas strategis yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura. Tak berhenti di situ, perseroan juga tengah merancang pengembangan Synergy Gateways of Indonesia-Cable System (SGI-CS) guna memperluas jangkauan jaringan internasional mereka.

Direktur Utama DOOH, Vicktor Aritonang, menegaskan bahwa transformasi ini merupakan respons terhadap kebutuhan infrastruktur pendukung ekonomi berbasis AI di tanah air. Menurutnya, ekosistem AI memerlukan sinergi antara pasokan listrik yang stabil, kemampuan komputasi yang tinggi, serta konektivitas yang cepat.

"AI membutuhkan listrik, komputasi, dan konektivitas secara bersamaan. Nexora menyatukan ketiganya, dan keputusan yang disetujui hari ini memberikan kami struktur serta permodalan yang kuat untuk mewujudkannya," ungkap Vicktor dalam pernyataan resminya.

Sejalan dengan perubahan arah bisnis tersebut, para pemegang saham juga menyetujui perubahan nama perusahaan menjadi PT Nexora Energy Infrastructure Tbk. Selain itu, perusahaan akan menambah kegiatan usaha utamanya sebagai perusahaan induk (holding company).

Sebagai bagian dari penguatan struktur modal, perseroan berencana melakukan aksi korporasi berupa penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I atau rights issue. Rencananya, perusahaan akan menerbitkan maksimal 154.777.820.720 saham baru yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II. Dana yang dihimpun dari rights issue ini akan digunakan untuk memperkuat fondasi bisnis di sektor infrastruktur AI, energi bersih, dan konektivitas global. Hingga saat ini, penyelesaian seluruh transaksi tersebut masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait lainnya.

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