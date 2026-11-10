Guncang Bursa Adaro Catat Transaksi Jumbo

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air dikejutkan dengan pergerakan transaksi raksasa yang melibatkan dua emiten utama dalam grup Adaro. Pada perdagangan Selasa (10/11/2026), tercatat adanya transaksi crossing atau negosiasi langsung dalam skala masif yang melibatkan saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI). Nilai total dari transaksi jumbo ini diperkirakan menembus angka puluhan triliun rupiah, sebuah angka yang sangat signifikan bagi stabilitas pasar.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Origin Sekuritas, transaksi crossing pada saham ADRO dilakukan pada level harga Rp2.413 per lembar saham. Nilai transaksi untuk satu emiten ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp33,89 triliun. Jika dikonversi ke dalam jumlah lembar, transaksi tersebut setara dengan sekitar 14,05 miliar saham atau jika dihitung dalam satuan lot mencapai 140,5 juta lot.

Tak berhenti di situ, kejutan kedua datang dari saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI). Emiten ini juga mencatatkan transaksi negosiasi dengan nilai yang hampir menyamai ADRO, yakni sebesar Rp32,92 triliun. Transaksi AADI ini terjadi pada harga Rp10.286 per saham, yang setara dengan perpindahan kepemilikan sekitar 3,2 miliar saham atau sekitar 32 juta lot. Jika kedua transaksi ini digabungkan, total nilai perputaran dana dalam grup Adaro tersebut mencapai lebih dari Rp66 triliun.

Perlu dipahami oleh para investor bahwa transaksi crossing merupakan mekanisme perdagangan yang dilakukan melalui pasar negosiasi. Dalam skema ini, pembeli dan penjual telah menyepakati harga dan volume tertentu secara langsung di luar pasar reguler. Oleh karena itu, pergerakan harga dan volume dalam transaksi ini tidak mencerminkan dinamika permintaan dan penawaran harian yang biasa terlihat di papan perdagangan reguler.

Melalui keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. memberikan penjelasan terkait aksi korporasi ini. Manajemen mengungkapkan bahwa mereka telah menerima pemberitahuan dari PT Adaro Strategic Investments (ASI) mengenai pengalihan seluruh kepemilikan sahamnya. Sebelumnya, ASI memegang kendali atas 48,76% saham ADRO.

Kepemilikan saham tersebut kini telah berpindah tangan kepada empat entitas besar. Mereka adalah PT Trinugraha Thohir dengan porsi 9,1358%, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk sebesar 12,7776%, PT Persada Capital Investama sebesar 12,2255%, dan PT Triputra Investindo Arya dengan porsi 14,6291%.

Meski terjadi perpindahan kepemilikan dalam jumlah yang sangat besar, manajemen menegaskan bahwa aksi pengalihan saham melalui pasar negosiasi ini tidak akan mengubah struktur pengendalian perusahaan. Selain itu, pihak manajemen menjamin bahwa transaksi jumbo ini tidak akan memberikan dampak negatif terhadap operasional perusahaan, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun keberlangsungan usaha grup Adaro ke depannya.