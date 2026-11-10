Gibran Ajukan Mundur Jadi Wapres

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Endang Wulansari

11 November 2026, 06:31 WIB

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Jabarpos.id – Dunia politik tanah air dikejutkan dengan kabar mengejutkan dari lingkaran inti pemerintahan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini memicu spekulasi besar mengenai masa depan kepemimpinan nasional, mengingat masa jabatan yang seharusnya berlangsung hingga Oktober 2029 kini terancam tidak tuntas.

Keputusan besar ini terungkap setelah adanya pertemuan tertutup antara Gibran dan Presiden Prabowo pada Selasa pagi, 10 November 2026. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut menjadi momen krusial bagi stabilitas politik di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa niat pengunduran diri tersebut muncul sebagai respons terhadap dinamika hukum yang tengah memanas.

Gibran Ajukan Mundur Jadi Wapres
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut keterangan Prasetyo, alasan di balik langkah mengejutkan ini berkaitan erat dengan perkembangan situasi di Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA). Gibran dinilai mengambil keputusan ini untuk menyikapi berbagai dinamika hukum yang sedang berkembang di lembaga peradilan tertinggi tersebut.

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Di tengah hiruk-pikuk pengunduran diri ini, publik juga menyoroti profil kekayaan sang Wakil Presiden. Berdasarkan data terbaru dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gibran tercatat memiliki total aset yang cukup fantastis. Per posisi 31 Desember 2025, total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp27,91 miliar tanpa memiliki beban utang sedikit pun.

Jika dibedah lebih dalam, mayoritas kekayaan Gibran tertanam pada sektor properti. Aset berupa tanah dan bangunan menyumbang sekitar 62 persen dari total kekayaannya, dengan nilai mencapai Rp17,44 miliar. Sebagian besar aset properti ini merupakan hasil perolehan pribadi yang tersebar di beberapa lokasi, yakni di Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen.

Di Surakarta, ia memiliki beberapa bidang tanah dengan nilai yang bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sementara itu, di Kabupaten Sragen, Gibran tercatat memiliki dua bidang tanah dan bangunan dengan nilai masing-masing sebesar Rp2,6 miliar.

Selain aset tidak bergerak, Gibran juga melaporkan kepemilikan tujuh unit kendaraan bermotor dengan total nilai Rp286,5 juta. Koleksi kendaraannya cukup beragam, mulai dari motor klasik seperti Honda CB-125 tahun 1974 hingga kendaraan harian seperti Toyota Avanza dan Isuzu Panther.

Tak hanya itu, kekuatan finansial Gibran juga terlihat dari kepemilikan surat berharga yang mencapai Rp5,55 miliar serta cadangan kas dan setara kas sebesar Rp4,35 miliar. Laporan ini memberikan gambaran mengenai profil ekonomi sang Wakil Presiden di tengah ketidakpastian politik yang sedang melanda pemerintahan saat ini. Kini, publik menanti bagaimana langkah selanjutnya dari Presiden Prabowo dalam merespons pengunduran diri tersebut.

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