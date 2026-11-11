Waspada Maling Rekening Beraksi Tengah Malam

Jabarpos.id – Industri perbankan di Indonesia kini tengah menghadapi ancaman serius dari serangan siber dan modus penipuan yang semakin licin. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh lembaga perbankan untuk memperketat pengawasan, menyusul munculnya pola kejahatan baru yang memanfaatkan celah waktu tertentu.

Berdasarkan temuan terbaru, para pelaku kejahatan siber kini cenderung melancarkan aksinya pada jam-jam yang tidak wajar. Mereka memanfaatkan momen saat aktivitas manusia sedang minim, seperti larut malam hingga periode libur panjang nasional. Strategi ini digunakan agar transaksi mencurigakan tidak segera terdeteksi oleh sistem maupun nasabah yang sedang beristirahat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi digital saat ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, namun di sisi lain, menjadi celah bagi para kriminal untuk melakukan penipuan dengan metode yang kian canggih.

"Sebagian besar kasus penipuan yang terjadi belakangan ini dilakukan pada jam-jam yang tidak lazim, yakni saat tengah malam dan di masa libur panjang. Kami meminta perhatian khusus dari pihak perbankan terkait fenomena ini," ujar Dian dalam sebuah forum diskusi perbankan digital, Selasa (10/11/2026).

Menanggapi ancaman yang terus berevolusi tersebut, OJK telah menginstruksikan perbankan untuk memperkuat manajemen risiko melalui enam langkah strategis. Pertama, bank wajib melakukan penyempurnaan pada fraud detection system (FDS). Sistem deteksi penipuan ini harus terus diperbarui parameternya agar mampu mengenali pola transaksi yang mencurigakan secara real-time.

Kedua, penguatan prinsip Know Your Customer (KYC) menjadi harga mati. Bank dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai profil risiko setiap nasabah. Kegagalan dalam memprofilkan nasabah dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan akun.

Ketiga, OJK meminta bank melakukan evaluasi berkala terhadap limit transaksi nasabah. Hal ini penting untuk menilai kewajaran sebuah transaksi, terutama pada akhir pekan atau hari libur di mana risiko anomali meningkat. Keempat, perbankan harus memperketat pengawasan terhadap manajemen risiko vendor atau pihak ketiga yang terhubung dengan sistem inti bank.

Langkah kelima dan keenam mencakup peningkatan kemampuan penanganan insiden siber (cyber incident response) serta penyelenggaraan pelatihan rutin bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan data (security awareness).

Sebagai tindakan nyata, OJK juga telah melayangkan surat pembinaan kepada pihak perbankan. Dalam surat tersebut, bank diinstruksikan untuk segera menghentikan transaksi jika ditemukan adanya anomali. Langkah penghentian sementara ini bertujuan agar bank dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada nasabah sebelum perintah transaksi diproses.

Seluruh instruksi ini merupakan bagian dari penguatan regulasi yang sudah ada, seperti POJK Nomor 11 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan teknologi informasi serta SEOJK Nomor 29 Tahun 2022 terkait ketahanan keamanan siber bagi bank umum. Melalui langkah preventif ini, diharapkan ekosistem keuangan digital di Indonesia dapat menjadi lebih aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat.