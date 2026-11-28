Jabarpos.id – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus menghantui Indonesia. Dalam sebuah pernyataan tegas, kepala negara menegaskan bahwa fenomena kebakaran hutan yang terjadi selama ini bukanlah murni bencana alam, melainkan ulah manusia yang dilakukan secara sengaja. Pemerintah tidak akan lagi memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merusak ekosistem demi kepentingan ekonomi sesaat.

Dalam agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang berlangsung pada Jumat (27/11/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa langkah hukum serius tengah berjalan. Ia menyebutkan bahwa aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, saat ini sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap ratusan korporasi yang diduga terlibat dalam praktik karhutla. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

"Karhutla itu adalah buatan manusia, dan saya tidak akan memberikan toleransi lagi. Saya tidak akan ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Saat ini, polisi dan kejaksaan sedang memeriksa ratusan korporasi," ujar Prabowo dengan nada tegas di hadapan para pemangku kepentingan ekonomi.

Presiden menekankan bahwa pemerintah sebenarnya tidak memiliki niat untuk menghambat pertumbuhan ekonomi melalui sektor swasta. Ia mengakui bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak mungkin berjalan hanya dengan mengandalkan kekuatan pemerintah semata. Kehadiran sektor swasta sangat dibutuhkan sebagai motor penggerak investasi dan lapangan kerja. Namun, Prabowo memberikan catatan kritis bahwa kemitraan tersebut harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik dan patuh pada aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan banyak kemudahan bagi dunia usaha. Perusahaan-perusahaan telah diberikan hak pengelolaan melalui berbagai instrumen legal, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Tetap Izin (HTI), hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahkan, banyak dari perusahaan tersebut yang telah mendapatkan dukungan finansial melalui kredit dari bank-bank milik pemerintah.

Namun, Presiden merasa sangat kecewa ketika fasilitas dan kepercayaan yang telah diberikan negara justru disalahgunakan. Ia menyoroti banyaknya perusahaan yang setelah mendapatkan konsesi dari negara, justru abai terhadap kewajiban menjaga lahan mereka dari api.

"Sudah dapat konsesi, sudah dapat HGU, sudah dapat HTI, sudah dapat IUP dari negara, bahkan sudah diberi kredit bank pemerintah, tetapi masih melanggar. Masih tidak memenuhi persyaratan, dan masih membiarkan kebakaran terjadi di wilayah konsesi mereka. Cukup!" tegasnya menutup pernyataan.

Pemerintah menjanjikan akan memberikan perlakuan istimewa bagi korporasi yang taat hukum dan menunjukkan tanggung jawab sosial serta lingkungan yang tinggi. Sebaliknya, bagi mereka yang bermain api dengan merusak hutan, hukum akan bertindak tanpa pandang bulu. Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku industri agar lebih mengedepankan aspek keberlanjutan dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Melansir laporan dari jabarpos.id, pengawasan ketat akan terus dilakukan guna memastikan tidak ada lagi api yang membakar masa depan lingkungan nasional.