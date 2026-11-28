Jabarpos.id – Industri teknologi finansial atau fintech di Indonesia kembali mencatatkan pencapaian gemilang. PT Tumbuh Bersama Nano, yang dikenal luas melalui platform Nanovest, berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Road to CNBC Indonesia Awards 2026 bertajuk ‘Best Fintech Companies’. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata perusahaan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat luas.

Dalam ajang tersebut, Nanovest dinobatkan sebagai pemenang untuk kategori Innovative Multi Asset Investment Solution Award. Penyerahan penghargaan dilakukan secara langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, kepada Chief Marketing Officer Nanovest, Jovita Widjaja. Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas kemampuan Nanovest dalam menghadirkan solusi investasi yang beragam dan inovatif di tengah dinamika ekonomi digital.

Jovita Widjaja menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, pencapaian ini bukan sekadar prestasi, melainkan motivasi besar bagi perusahaan untuk terus mendorong pertumbuhan industri investasi digital di tanah air. Ia menekankan bahwa selama hampir lima tahun berdiri, Nanovest memiliki visi kuat untuk menciptakan ekosistem investasi yang terintegrasi dan mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

"Kami percaya bahwa masa depan investasi akan semakin beragam dan fleksibel. Semangat inilah yang mendasari kami untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan zaman," ujar Jovita dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, Jovita menjelaskan bahwa Nanovest tengah mencermati perkembangan teknologi blockchain, terutama terkait konsep Real World Asset (RWA) dan tokenisasi. Inovasi ini dianggap sebagai jembatan penting yang mampu mempertemukan ekosistem keuangan tradisional dengan aset digital secara lebih efisien. Hal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menghadirkan solusi investasi multi-aset yang lebih canggih.

Keberhasilan Nanovest tidak lepas dari strategi customer-centric yang mereka terapkan. Dengan menempatkan kebutuhan pengguna sebagai prioritas, Nanovest terus meluncurkan berbagai fitur unggulan. Sepanjang tahun 2023, perusahaan telah memperkenalkan produk seperti NanovestGold, Nano Staking, hingga Crypto Wallet untuk memperkaya pengalaman berinvestasi pengguna.

Salah satu inovasi terbaru yang mencuri perhatian adalah kolaborasi strategis dengan Bank Sinarmas melalui peluncuran Nanovest Elite Card. Produk ini merupakan kartu kredit Visa Infinite pertama yang lahir dari sinergi antara sektor perbankan dan platform investasi. Melalui kartu ini, pengguna dapat menikmati integrasi antara transaksi harian, aktivitas investasi, dan gaya hidup dalam satu ekosistem yang mulus.

Langkah ini mempertegas komitmen Nanovest untuk terus menjembatani layanan keuangan konvensional dengan ekosistem digital yang modern. Meski demikian, Nanovest tetap mengingatkan masyarakat agar selalu melakukan analisis mandiri sebelum bertransaksi, mengingat setiap instrumen investasi memiliki risiko fluktuasi nilai. Perlu dicatat bahwa PT Tumbuh Bersama Nano dan PT Bank Sinarmas Tbk telah memiliki izin serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).