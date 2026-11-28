Jabarpos.id – Mengelola rekening tabungan di bank besar memerlukan pemahaman yang jeli, terutama mengenai aturan saldo minimal. Banyak nasabah yang seringkali terkejut ketika rekening mereka menjadi tidak aktif atau terkena potongan biaya administrasi karena tidak menyadari adanya kewajiban sejumlah dana yang harus tetap mengendap di dalam rekening.

Kebijakan saldo minimal ini merupakan aturan dari pihak perbankan mengenai nominal uang yang wajib ada di dalam rekening dan tidak dapat ditarik. Fungsi utama dari saldo mengendap ini adalah untuk memastikan rekening tetap dalam status aktif serta sebagai instrumen untuk menutupi beban biaya administrasi bulanan yang dibebankan kepada nasabah.

Secara umum, besaran saldo minimal ini sangat bervariasi. Perbedaan nominal ini sangat bergantung pada jenis produk tabungan yang dipilih serta kebijakan masing-masing bank. Rentang saldo yang harus dijaga mulai dari angka yang sangat kecil, yakni Rp5.000, hingga mencapai angka satu juta rupiah untuk jenis rekening tertentu.

Bagi nasabah yang menggunakan produk inklusi keuangan atau tabungan khusus pelajar, biasanya terdapat kebijakan saldo minimal yang jauh lebih ringan. Sebaliknya, bagi nasabah yang menggunakan produk untuk keperluan bisnis atau transaksi skala besar, bank cenderung menetapkan batas saldo yang lebih tinggi guna mendukung kompleksitas layanan yang diberikan.

Berikut adalah rincian aturan saldo minimal pada tiga bank milik negara (Himbara) yang perlu Anda ketahui:

Bank Mandiri Bagi nasabah Bank Mandiri, besaran saldo minimal sangat bergantung pada jenis produk yang digunakan. Untuk Tabungan Rupiah reguler, nasabah wajib menyisakan saldo sebesar Rp100.000. Namun, bagi pengguna Tabungan NOW, batas minimalnya jauh lebih rendah, yakni hanya Rp25.000.

Untuk kebutuhan payroll atau gaji, Tabungan Payroll hanya mensyaratkan saldo minimal Rp10.000. Sementara itu, produk TabunganKu menetapkan batas Rp20.000. Menariknya, bagi pengguna Tabungan SiMakmur, terdapat fasilitas bebas biaya, dan untuk produk Simpanan Pelajar (SimPel), saldo minimal yang harus dijaga hanya sebesar Rp5.000.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Di BRI, sebagian besar produk populer seperti Simpedes, BritAma, hingga BritAma Bisnis/Pro/X memiliki ketentuan saldo minimal yang seragam, yaitu sebesar Rp50.000. Selain itu, produk Junio juga menetapkan batas minimal Rp50.000.

Bagi nasabah yang menggunakan produk TabunganKu, saldo minimal yang ditetapkan adalah Rp20.000. Sedangkan untuk program Simpanan Pelajar (SimPel), BRI menetapkan batas yang sangat terjangkau yakni hanya Rp5.000.

Bank Negara Indonesia (BNI) BNI memiliki rentang saldo minimal yang cukup lebar antar produknya. Untuk produk Taplus reguler, nasabah perlu menjaga saldo minimal sebesar Rp150.000. Namun, untuk kebutuhan profesional melalui Taplus Bisnis, batas saldo minimal melonjak hingga Rp1.000.000.

Bagi nasabah Taplus Pegawai, besaran saldo minimal biasanya disesuaikan dengan perjanjian kerja sama (PKS) antara perusahaan dengan pihak bank. Kabar baik bagi kalangan muda, produk Taplus Muda menetapkan saldo minimal sebesar Rp0. Selain itu, terdapat produk BNI Pandai yang tidak memberikan batasan saldo sama sekali. Untuk produk SimPel, batas minimalnya adalah Rp5.000, sementara TabunganKu menetapkan saldo minimal Rp20.000.

Dengan memahami rincian ini, nasabah diharapkan dapat lebih bijak dalam mengatur arus kas agar rekening tetap aktif dan terhindar dari kendala administratif.