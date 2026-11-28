Jabarpos.id – Pesatnya perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai instrumen investasi baru, salah satunya adalah aset kripto. Di antara sekian banyak jenis aset digital, Bitcoin (BTC) tetap menjadi primadona bagi banyak investor global maupun domestik. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang terdesentralisasi serta jumlah suplainya yang sangat terbatas, yakni hanya akan ada 21 juta BTC di seluruh dunia.

Namun, bagi masyarakat yang baru ingin terjun ke dunia kripto, istilah-istilah teknis dan mekanisme transaksi seringkali terasa membingungkan. Membeli Bitcoin tidaklah sesulit yang dibayangkan, asalkan Anda memahami langkah-langkah yang benar dan tetap mengutamakan keamanan.

Langkah Praktis Membeli Bitcoin di Indonesia

Bagi pemula, sangat disarankan untuk menggunakan aplikasi perdagangan kripto yang telah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut adalah panduan langkah demi langkahnya:

Pertama, pilihlah platform atau aplikasi kripto yang legal. Anda bisa mengecek daftar penyelenggara perdagangan aset keuangan digital melalui situs resmi OJK untuk memastikan keamanan dana Anda. Setelah menemukan aplikasi yang tepat, langkah kedua adalah melakukan pendaftaran akun. Anda akan diminta melakukan proses Know Your Customer (KYC), yaitu verifikasi identitas dengan mengunggah foto KTP dan verifikasi wajah guna keamanan akun.

Setelah akun terverifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan deposit saldo. Anda bisa mentransfer sejumlah uang melalui transfer bank atau virtual account. Penting untuk diingat agar nominal yang didepositkan sesuai dengan anggaran investasi Anda. Setelah saldo tersedia, Anda tinggal mencari menu Bitcoin (BTC), memasukkan nominal pembelian dalam Rupiah, dan melakukan konfirmasi. Menariknya, Anda tidak perlu membeli satu keping Bitcoin secara utuh; Anda bisa membelinya dalam pecahan kecil sesuai kemampuan finansial.

Mengapa Bitcoin Begitu Menarik?

Ada beberapa alasan mengapa Bitcoin sering dijadikan pilihan untuk diversifikasi portofolio. Selain karena kelangkaannya yang terjaga, Bitcoin juga memiliki akses pasar global yang sangat luas. Meskipun harganya sangat fluktuatif, potensi pertumbuhan nilai dalam jangka panjang menjadi daya tarik utama bagi para investor yang ingin mengamankan aset digital mereka.

Tips Aman Berinvestasi Kripto

Sebelum menekan tombol "beli", ada beberapa hal krusial yang wajib diperhatikan. Pertama, pahami bahwa harga Bitcoin sangat volatil; harganya bisa melonjak tinggi namun bisa juga merosot tajam dalam waktu singkat. Kedua, gunakanlah "uang dingin" atau dana yang memang dialokasikan untuk investasi, bukan dana untuk kebutuhan pokok.

Ketiga, selalu perhatikan biaya transaksi yang diterapkan oleh masing-masing platform. Keempat, tingkatkan keamanan akun dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan mengaktifkan fitur Two-Factor Authentication (2FA). Terakhir, jangan pernah membeli hanya karena ikut-ikutan tren (FOMO). Lakukan riset mandiri agar Anda memahami apa yang Anda beli.

Sebagai alternatif yang praktis, saat ini sudah tersedia aplikasi seperti Nanovest yang telah terdaftar di OJK, di mana pengguna dapat mulai berinvestasi Bitcoin dengan nominal yang sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp5.000 saja.

Catatan: Investasi aset kripto memiliki risiko volatilitas harga yang tinggi. Nilai investasi dapat naik atau turun, dan investor berpotensi mengalami kerugian.