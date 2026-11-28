Jabarpos.id – Sektor perbankan di Indonesia kembali mengalami dinamika besar sepanjang tahun 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mencabut izin usaha 18 lembaga perbankan, yang terdiri dari 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan 3 BPR Syariah. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari pengawasan ketat terhadap kesehatan industri keuangan di tanah air.

Pencabutan izin usaha ini dilakukan secara bertahap sejak awal tahun hingga memasuki bulan November 2026. Nama terakhir yang masuk dalam daftar penutupan adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang yang berlokasi di Kalimantan Timur. Keputusan ini didasarkan pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-126/D.03/2026 yang diterbitkan pada 25 November 2026.

Menilik ke belakang, gelombang pencabutan izin ini dimulai sejak Januari 2026. Pada awal tahun, OJK telah menghentikan operasional PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat dan PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur. Memasuki bulan Februari, giliran Perumda BPR Bank Cirebon di Jawa Barat dan PT BPR Kamadana di Bali yang harus kehilangan izin usahanya.

Tren penutupan ini terus berlanjut secara sporadis di berbagai wilayah. Pada bulan Maret, PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari di Agam, Sumatra Barat, turut dicabut izinnya. Tak berhenti di situ, pada April 2026, PT BPR Sungai Rumbai di Dharmasraya juga menyusul dalam daftar bank yang berhenti beroperasi.

Memasuki pertengahan tahun, tepatnya pada Juni, PT BPR Ceper Permata Artha di Klaten, Jawa Tengah, resmi ditutup. Juli menjadi bulan yang cukup sibuk bagi regulator karena terdapat tiga bank yang dicabut izinnya sekaligus, yakni PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta, serta PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok, Jawa Barat.

Memasuki periode akhir tahun, daftar bank yang berhenti beroperasi semakin panjang. Pada Agustus, PT BPR Citra Bersada Abad di Bekasi resmi ditutup. Kemudian pada September, terdapat tiga entitas yang dicabut izinnya, yaitu PT BPRS Gaido Indonesia di Cianjur, PT BPR Pasarraya Kuta di Bali, dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang.

Menutup rangkaian pencabutan izin di tahun 2026, OJK juga mencabut izin PT BPR Agritrans Batumarta di Sumatra Selatan dan PT BPR LPN Labuh Gunung di Sumatra Barat, sebelum akhirnya PT BPR Bontang menyusul di penghujung November.

Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, seluruh aktivitas operasional bank-bank ini dinyatakan berhenti total dan kantor cabang tidak lagi melayani nasabah. Terkait penyelesaian hak dan kewajiban nasabah serta aset bank, OJK menegaskan bahwa proses tersebut akan ditangani oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

OJK juga memberikan peringatan keras kepada jajaran direksi, dewan komisaris, hingga pemegang saham dari bank-bank yang telah ditutup. Mereka dilarang keras melakukan tindakan hukum apa pun terkait aset maupun kewajiban bank tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak LPS. Hal ini dilakukan guna memastikan proses likuidasi berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan melindungi kepentingan masyarakat.