RANS Buka Suara Soal Proyek Influencer

Jabarpos.id – PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. (RANS) akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Temuan tersebut berkaitan dengan pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan grup RANS.

Isu ini mencuat setelah adanya temuan mengenai kerja sama antara perusahaan milik Raffi Ahmad tersebut dengan Kementerian Kebudayaan (dahulu Kemendikbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menanggapi hal tersebut, manajemen RANS menegaskan bahwa seluruh kerja sama yang dijalankan dengan instansi pemerintah telah melalui prosedur yang sah dan transparan.

Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis manajemen, RANS memastikan bahwa setiap proses pengadaan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui sistem Inaproc.id atau e-catalogue.com. Hal ini dilakukan untuk menjamin tata kelola perusahaan yang baik serta praktik bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Terkait kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, RANS menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah mempromosikan museum-museum di tanah air. Melalui konten yang interaktif, diharapkan minat masyarakat untuk mengunjungi museum dapat meningkat secara signifikan. Sementara itu, kolaborasi dengan KKP bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sektor kelautan dan industri perikanan sebagai pilar ekonomi nasional.

Salah satu proyek yang dijalankan adalah melalui unit usaha The Dudas-1, yang mengemas konten edukasi dengan konsep perjalanan. Konten tersebut mencakup budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan, hingga fasilitas pendukung seperti pabrik es di Natuna.

Mengenai nilai proyek yang mencapai Rp14,6 miliar, manajemen memberikan rincian yang jelas. Angka tersebut terdiri dari satu kampanye dengan Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10,7 miliar. Pihak RANS menegaskan bahwa nilai tersebut bukan sekadar biaya unggahan di media sosial, melainkan mencakup biaya produksi konten, logistik, perjalanan, hingga kehadiran fisik influencer dalam berbagai acara.

Manajemen juga memaparkan bahwa nilai tersebut sudah sesuai dengan commercial rate card yang lazim digunakan. Dari seluruh rangkaian kampanye tersebut, dihasilkan lebih dari 150 output konten yang telah meraih akumulasi lebih dari 52,6 juta tayangan (views). Capaian ini diklaim sebagai bukti efektivitas konten RANS dalam menarik perhatian publik.

Menanggapi isu potensi konflik kepentingan mengingat posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP), manajemen menegaskan bahwa RANS telah berdiri sejak 2018. Mereka menekankan bahwa unit usaha seperti The Dudas-1 sudah mulai beroperasi dan menghasilkan banyak konten jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai UKP pada Oktober 2024. Dengan total pengikut mencapai lebih dari 140 juta, RANS mengklaim telah menjadi entitas bisnis berbasis kreator yang profesional dan independen.