Raksasa Baru Pengelola Aset Indonesia Lahir

Jabarpos.id – Lanskap industri keuangan Indonesia baru saja menyaksikan sebuah gebrakan besar dengan lahirnya Danareksa Investment Management. Perusahaan manajer investasi (MI) raksasa ini merupakan hasil konsolidasi strategis dari empat perusahaan aset manajemen milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diambil untuk menciptakan kekuatan baru dalam pengelolaan aset nasional yang lebih solid dan kompetitif.

Keempat entitas yang melebur menjadi satu kekuatan besar tersebut adalah Mandiri Manajemen Investasi, BRI Manajemen Investasi, BNI Asset Management, dan PNM Investment Management. Melalui penggabungan ini, Danareksa Investment Management langsung memantapkan posisinya sebagai pemain utama di pasar domestik.

Berdasarkan data yang dihimpun, entitas baru ini mengelola total aset atau Asset Under Management (AUM) yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar US$8,5 miliar atau jika dikonversikan setara dengan Rp150 triliun. Dengan skala aset sebesar itu, Danareksa Investment Management resmi menyandang predikat sebagai manajer investasi terbesar kedua di Indonesia.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa inisiatif penggabungan ini merupakan bagian dari strategi besar Danantara Indonesia untuk memperkuat struktur industri pengelolaan aset di tanah air. Menurutnya, kekuatan utama dari perusahaan hasil merger ini terletak pada luasnya jaringan distribusi yang dimiliki.

"Perusahaan ini akan mendapatkan dukungan penuh dari bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Namun, dukungan tersebut tidak hanya datang dari bank BUMN saja, melainkan juga akan didukung penuh oleh bank-bank nasional swasta," ujar Rosan dalam acara peluncuran resmi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Rosan menekankan bahwa sinergi dengan jaringan perbankan yang luas merupakan modal krusial untuk menangkap potensi pertumbuhan industri manajemen investasi yang masih sangat terbuka lebar. Ia memaparkan fakta menarik mengenai perbandingan rasio pengelolaan aset terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Saat ini, rasio tersebut baru menyentuh angka 5%.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, angka ini masih tertinggal jauh. India tercatat memiliki rasio 20%, sementara Malaysia dan Thailand sudah berada di kisaran 60%. Bahkan, negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat telah mencapai rasio yang sangat tinggi, yakni di atas 170% hingga 180%.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa peluang pengembangan pasar modal di Indonesia masih sangat masif. Selain itu, Rosan menyoroti bahwa struktur pendanaan nasional saat ini masih sangat bergantung pada sektor perbankan, di mana sekitar 87% pendanaan bersumber dari sana.

Kehadiran Danareksa Investment Management diharapkan mampu menjadi alternatif sumber pendanaan baru bagi perekonomian nasional. Perusahaan ini diproyeksikan mampu menyediakan berbagai instrumen pendanaan, mulai dari kebutuhan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

"Kami berharap kehadiran Danareksa Investment Management akan memberikan dampak signifikan, tidak hanya dari sisi stabilitas keuangan, tetapi juga terhadap penguatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," tutup Rosan. Dengan adanya penguatan di sektor manajemen investasi, diharapkan pembiayaan investasi jangka panjang dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.