Strategi Danantara Amankan Dana Investor

Author Image

Endang Wulansari

12 November 2026, 00:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Di tengah situasi politik nasional yang tengah memanas dan ketidakpastian geopolitik global yang kian membayangi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bergerak cepat untuk memastikan stabilitas kepercayaan para investor. Langkah ini menjadi krusial mengingat dinamika politik dalam negeri, termasuk isu-isu terkait kepemimpinan nasional, kerap menjadi perhatian serius bagi para pemegang modal internasional.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kepercayaan investor tidak bisa dibangun hanya melalui retorika atau situasi sesaat. Menurutnya, fondasi utama dalam menjaga aliran modal adalah kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana tersebut. Dalam dunia investasi, faktor manusia atau human capital merupakan aset paling vital yang menentukan keberhasilan pengelolaan instrumen keuangan.

Strategi Danantara Amankan Dana Investor
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Yang paling utama adalah pengelolanya. Bank atau lembaga keuangan kita itu sumbernya dari mana? Dari human capital-nya, sumber daya manusianya. Itulah yang paling penting," ujar Rosan dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Also Read

Guncangan Indeks MSCI Saham Indonesia

Jaga Keamanan Digital Jalan Tol

Kabar Gembira Kredit Murah Rp394 Triliun

Pasar Reksa Dana Masih Sangat Luas

Daftar 383 Saham dengan Kepemilikan Terpusat

Rosan menjelaskan bahwa Danantara berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap jajaran manajemen dan pengelola investasi memiliki rekam jejak yang bersih serta pengalaman yang mumpuni. Ia menekankan bahwa investor profesional biasanya melakukan analisis mendalam terhadap dua aspek utama: kredibilitas institusi yang menaungi dan profil para direksi yang menjalankan operasional harian.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Danantara telah menyiapkan tiga strategi utama atau "resep" guna mengunci kepercayaan pasar. Pertama, Danantara memastikan bahwa pengelola dana adalah individu-individu yang telah teruji oleh waktu, memiliki pengalaman panjang, dan memiliki catatan kinerja yang tanpa cacat.

Kedua, penguatan aspek institusional. Status Danantara sebagai lembaga resmi memberikan nilai tambah berupa legitimasi yang kuat. Rosan menambahkan bahwa proses seleksi tim manajemen dilakukan melalui sistem evaluasi yang sangat ketat dan mendalam. Hal ini bertujuan agar investor merasa tenang karena dana mereka dikelola oleh tim yang telah melewati proses kurasi profesional.

Ketiga, menjadikan fundamental ekonomi sebagai jangkar utama. Rosan meyakini bahwa meskipun tekanan geopolitik dan geoekonomi dunia terus bergejolak, kondisi fundamental ekonomi Indonesia serta kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap berada dalam posisi yang sangat solid. Hal ini dibuktikan dengan angka-angka kinerja nyata dari perusahaan-perusahaan yang telah melantai di bursa efek, terutama di sektor perbankan dan jasa keuangan.

"Kita ingin memberikan bukti melalui angka, bukan sekadar janji. Kinerja emiten dan BUMN kita adalah cerminan nyata dari kekuatan ekonomi kita," tegasnya. Selain itu, Danantara juga berkomitmen untuk terus melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat luas dan dunia usaha agar mereka dapat memahami potensi serta stabilitas ekonomi Indonesia di tengah badai ketidakpastian global.

Related Post

Guncangan Indeks MSCI Saham Indonesia

Guncangan Indeks MSCI Saham Indonesia

Nov. 12, 2026

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air kembali dikejutkan dengan pengumuman terbaru dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Lembaga penyedia indeks global ternama tersebut baru

Jaga Keamanan Digital Jalan Tol

Jaga Keamanan Digital Jalan Tol

Nov. 12, 2026

Jabarpos.id – Seiring dengan masifnya transformasi digital di sektor infrastruktur, aspek keamanan siber kini menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. PT Jasa Marga (Persero)

Kabar Gembira Kredit Murah Rp394 Triliun

Kabar Gembira Kredit Murah Rp394 Triliun

Nov. 12, 2026

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui penyediaan akses permodalan yang terjangkau. Langkah strategis ini diwujudkan dengan menetapkan

Pasar Reksa Dana Masih Sangat Luas

Pasar Reksa Dana Masih Sangat Luas

Nov. 12, 2026

Jabarpos.id – Rencana besar penggabungan empat perusahaan manajer investasi di bawah naungan Danantara Indonesia memicu berbagai spekulasi di kalangan pelaku industri keuangan. Muncul kekhawatiran bahwa

Daftar 383 Saham dengan Kepemilikan Terpusat

Daftar 383 Saham dengan Kepemilikan Terpusat

Nov. 12, 2026

Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja merilis daftar panjang emiten yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC). Pengumuman ini menjadi sorotan tajam

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com