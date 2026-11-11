Strategi Danantara Amankan Dana Investor

Jabarpos.id – Di tengah situasi politik nasional yang tengah memanas dan ketidakpastian geopolitik global yang kian membayangi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bergerak cepat untuk memastikan stabilitas kepercayaan para investor. Langkah ini menjadi krusial mengingat dinamika politik dalam negeri, termasuk isu-isu terkait kepemimpinan nasional, kerap menjadi perhatian serius bagi para pemegang modal internasional.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kepercayaan investor tidak bisa dibangun hanya melalui retorika atau situasi sesaat. Menurutnya, fondasi utama dalam menjaga aliran modal adalah kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana tersebut. Dalam dunia investasi, faktor manusia atau human capital merupakan aset paling vital yang menentukan keberhasilan pengelolaan instrumen keuangan.

"Yang paling utama adalah pengelolanya. Bank atau lembaga keuangan kita itu sumbernya dari mana? Dari human capital-nya, sumber daya manusianya. Itulah yang paling penting," ujar Rosan dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Rosan menjelaskan bahwa Danantara berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap jajaran manajemen dan pengelola investasi memiliki rekam jejak yang bersih serta pengalaman yang mumpuni. Ia menekankan bahwa investor profesional biasanya melakukan analisis mendalam terhadap dua aspek utama: kredibilitas institusi yang menaungi dan profil para direksi yang menjalankan operasional harian.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Danantara telah menyiapkan tiga strategi utama atau "resep" guna mengunci kepercayaan pasar. Pertama, Danantara memastikan bahwa pengelola dana adalah individu-individu yang telah teruji oleh waktu, memiliki pengalaman panjang, dan memiliki catatan kinerja yang tanpa cacat.

Kedua, penguatan aspek institusional. Status Danantara sebagai lembaga resmi memberikan nilai tambah berupa legitimasi yang kuat. Rosan menambahkan bahwa proses seleksi tim manajemen dilakukan melalui sistem evaluasi yang sangat ketat dan mendalam. Hal ini bertujuan agar investor merasa tenang karena dana mereka dikelola oleh tim yang telah melewati proses kurasi profesional.

Ketiga, menjadikan fundamental ekonomi sebagai jangkar utama. Rosan meyakini bahwa meskipun tekanan geopolitik dan geoekonomi dunia terus bergejolak, kondisi fundamental ekonomi Indonesia serta kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap berada dalam posisi yang sangat solid. Hal ini dibuktikan dengan angka-angka kinerja nyata dari perusahaan-perusahaan yang telah melantai di bursa efek, terutama di sektor perbankan dan jasa keuangan.

"Kita ingin memberikan bukti melalui angka, bukan sekadar janji. Kinerja emiten dan BUMN kita adalah cerminan nyata dari kekuatan ekonomi kita," tegasnya. Selain itu, Danantara juga berkomitmen untuk terus melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat luas dan dunia usaha agar mereka dapat memahami potensi serta stabilitas ekonomi Indonesia di tengah badai ketidakpastian global.