Strategi Baru Danantara Perkuat Ekonomi Nasional

Jabarpos.id – Langkah besar tengah diambil oleh Danantara Indonesia untuk merevolusi lanskap pengelolaan aset di tanah air. Melalui inisiasi penggabungan empat raksasa manajemen investasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebuah entitas baru bernama Danareksa Investment Management resmi diperkenalkan ke publik. Langkah strategis ini bukan sekadar upaya memperbesar skala bisnis, melainkan sebuah misi besar untuk memperkuat struktur pendanaan nasional.

CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa penggabungan ini melibatkan empat pemain utama, yakni Mandiri Manajemen Investasi, BRI Manajemen Investasi, BNI Asset Management, dan PNM Investment Management. Sinergi ini menciptakan kekuatan finansial yang luar biasa, di mana total aset kelolaan atau Asset Under Management (AUM) perusahaan baru ini menembus angka US$8,5 miliar atau setara dengan Rp170 triliun. Dengan angka fantastis tersebut, Danareksa Investment Management langsung mengukuhkan posisinya sebagai manajer investasi terbesar kedua di Indonesia.

Dalam acara peluncuran resminya di Hotel St. Regis, Rabu (11/11/2026), Rosan menekankan bahwa fokus utama mereka bukan hanya mengejar angka aset yang besar. Lebih dari itu, penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan standar baru dalam tata kelola perusahaan.

"Kami tidak hanya ingin menghadirkan satu aset yang besar. Di saat yang bersamaan, kami ingin meningkatkan kualitas dari sisi governance, tata kelola, serta transparansi. Hal ini sangat krusial untuk membangun kepercayaan dan keyakinan investor di masa depan," ujar Rosan.

Rosan juga memaparkan fakta menarik mengenai potensi industri manajemen investasi di Indonesia yang masih sangat luas. Jika melihat perbandingan rasio pengelolaan aset terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia saat ini baru menyentuh angka 5 persen. Angka ini menunjukkan ketertinggalan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan negara tetangga maupun negara maju lainnya. Sebagai perbandingan, India memiliki rasio sekitar 20 persen, sementara Malaysia dan Thailand sudah mencapai kisaran 60 persen. Bahkan, di kawasan Eropa dan Amerika Serikat, rasionya telah melampaui 170 hingga 180 persen.

Kesenjangan ini menjadi peluang emas bagi Danareksa Investment Management untuk mengambil peran lebih besar. Dengan dukungan jaringan distribusi yang luas dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta bank swasta nasional, perusahaan ini memiliki modal kuat untuk menangkap potensi pasar yang belum tergarap maksimal.

Selain itu, Rosan menyoroti ketergantungan struktur pendanaan di Indonesia yang masih sangat dominan pada sektor perbankan, yakni mencapai 87 persen. Kehadiran Danareksa Investment Management diharapkan mampu menjadi alternatif sumber pendanaan yang sehat bagi perekonomian nasional, baik untuk kebutuhan jangka pendek, menengah, maupun panjang.

"Kami berharap kehadiran Danareksa Investment Management akan memberikan dampak signifikan, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga terhadap stabilitas perekonomian Indonesia secara keseluruhan," pungkasnya. Penguatan industri ini diharapkan mampu mendorong pasar modal serta mendukung pembiayaan investasi jangka panjang yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.