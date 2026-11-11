Strategi Baru Danantara Perkuat Ekonomi Nasional

Author Image

Endang Wulansari

12 November 2026, 02:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Langkah besar tengah diambil oleh Danantara Indonesia untuk merevolusi lanskap pengelolaan aset di tanah air. Melalui inisiasi penggabungan empat raksasa manajemen investasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebuah entitas baru bernama Danareksa Investment Management resmi diperkenalkan ke publik. Langkah strategis ini bukan sekadar upaya memperbesar skala bisnis, melainkan sebuah misi besar untuk memperkuat struktur pendanaan nasional.

CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa penggabungan ini melibatkan empat pemain utama, yakni Mandiri Manajemen Investasi, BRI Manajemen Investasi, BNI Asset Management, dan PNM Investment Management. Sinergi ini menciptakan kekuatan finansial yang luar biasa, di mana total aset kelolaan atau Asset Under Management (AUM) perusahaan baru ini menembus angka US$8,5 miliar atau setara dengan Rp170 triliun. Dengan angka fantastis tersebut, Danareksa Investment Management langsung mengukuhkan posisinya sebagai manajer investasi terbesar kedua di Indonesia.

Strategi Baru Danantara Perkuat Ekonomi Nasional
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam acara peluncuran resminya di Hotel St. Regis, Rabu (11/11/2026), Rosan menekankan bahwa fokus utama mereka bukan hanya mengejar angka aset yang besar. Lebih dari itu, penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan standar baru dalam tata kelola perusahaan.

Also Read

Guncangan Indeks MSCI Saham Indonesia

Jaga Keamanan Digital Jalan Tol

Kabar Gembira Kredit Murah Rp394 Triliun

Pasar Reksa Dana Masih Sangat Luas

Daftar 383 Saham dengan Kepemilikan Terpusat

"Kami tidak hanya ingin menghadirkan satu aset yang besar. Di saat yang bersamaan, kami ingin meningkatkan kualitas dari sisi governance, tata kelola, serta transparansi. Hal ini sangat krusial untuk membangun kepercayaan dan keyakinan investor di masa depan," ujar Rosan.

Rosan juga memaparkan fakta menarik mengenai potensi industri manajemen investasi di Indonesia yang masih sangat luas. Jika melihat perbandingan rasio pengelolaan aset terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia saat ini baru menyentuh angka 5 persen. Angka ini menunjukkan ketertinggalan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan negara tetangga maupun negara maju lainnya. Sebagai perbandingan, India memiliki rasio sekitar 20 persen, sementara Malaysia dan Thailand sudah mencapai kisaran 60 persen. Bahkan, di kawasan Eropa dan Amerika Serikat, rasionya telah melampaui 170 hingga 180 persen.

Kesenjangan ini menjadi peluang emas bagi Danareksa Investment Management untuk mengambil peran lebih besar. Dengan dukungan jaringan distribusi yang luas dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta bank swasta nasional, perusahaan ini memiliki modal kuat untuk menangkap potensi pasar yang belum tergarap maksimal.

Selain itu, Rosan menyoroti ketergantungan struktur pendanaan di Indonesia yang masih sangat dominan pada sektor perbankan, yakni mencapai 87 persen. Kehadiran Danareksa Investment Management diharapkan mampu menjadi alternatif sumber pendanaan yang sehat bagi perekonomian nasional, baik untuk kebutuhan jangka pendek, menengah, maupun panjang.

"Kami berharap kehadiran Danareksa Investment Management akan memberikan dampak signifikan, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga terhadap stabilitas perekonomian Indonesia secara keseluruhan," pungkasnya. Penguatan industri ini diharapkan mampu mendorong pasar modal serta mendukung pembiayaan investasi jangka panjang yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Related Post

Guncangan Indeks MSCI Saham Indonesia

Guncangan Indeks MSCI Saham Indonesia

Nov. 12, 2026

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air kembali dikejutkan dengan pengumuman terbaru dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Lembaga penyedia indeks global ternama tersebut baru

Jaga Keamanan Digital Jalan Tol

Jaga Keamanan Digital Jalan Tol

Nov. 12, 2026

Jabarpos.id – Seiring dengan masifnya transformasi digital di sektor infrastruktur, aspek keamanan siber kini menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. PT Jasa Marga (Persero)

Kabar Gembira Kredit Murah Rp394 Triliun

Kabar Gembira Kredit Murah Rp394 Triliun

Nov. 12, 2026

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui penyediaan akses permodalan yang terjangkau. Langkah strategis ini diwujudkan dengan menetapkan

Pasar Reksa Dana Masih Sangat Luas

Pasar Reksa Dana Masih Sangat Luas

Nov. 12, 2026

Jabarpos.id – Rencana besar penggabungan empat perusahaan manajer investasi di bawah naungan Danantara Indonesia memicu berbagai spekulasi di kalangan pelaku industri keuangan. Muncul kekhawatiran bahwa

Daftar 383 Saham dengan Kepemilikan Terpusat

Daftar 383 Saham dengan Kepemilikan Terpusat

Nov. 12, 2026

Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja merilis daftar panjang emiten yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC). Pengumuman ini menjadi sorotan tajam

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com