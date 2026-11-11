Daftar 383 Saham dengan Kepemilikan Terpusat

Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja merilis daftar panjang emiten yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC). Pengumuman ini menjadi sorotan tajam di pasar modal karena mencakup 383 perusahaan tercatat yang memiliki struktur kepemilikan saham sangat terpusat atau terkonsentrasi tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi per 30 Oktober 2026, perusahaan-perusahaan ini memenuhi kriteria khusus. Kriteria tersebut adalah jumlah kepemilikan kumulatif dari maksimal 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah dengan kepemilikan melalui warkat (scrip) yang mencapai angka minimal 92,5 persen.

Dalam pengumuman resmi yang dirilis pada Rabu (11/11/2026), BEI menjelaskan bahwa penyesuaian konstituen atas perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkait daftar HSC ini akan mulai berlaku efektif pada hari bursa kedua setelah tanggal pengumuman tersebut.

Menariknya, daftar emiten yang masuk dalam kategori ini mencakup berbagai sektor vital ekonomi Indonesia. Mulai dari sektor perbankan, pertambangan, hingga industri manufaktur dan asuransi. Beberapa nama besar yang muncul dalam daftar tersebut antara lain sektor perbankan seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), hingga PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).

Di sektor energi dan tambang, nama-nama seperti PT Bayan Resources Tbk (BYAN) dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) juga masuk dalam jajaran emiten dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa di beberapa sektor strategis, kendali saham masih didominasi oleh segelintir pihak atau pemegang saham pengendali utama.

Meskipun daftar ini memuat ratusan perusahaan, pihak Bursa Efek Indonesia menegaskan bahwa masuknya sebuah emiten ke dalam daftar HSC tidak berarti perusahaan tersebut melakukan pelanggaran hukum. Status HSC murni merupakan hasil evaluasi terhadap struktur kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal.

"Pengumuman ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal," tulis pernyataan resmi BEI.

Bursa juga memberikan imbauan kepada seluruh investor dan pihak berkepentingan agar tetap waspada dan selalu memantau keterbukaan informasi yang disampaikan oleh masing-masing perusahaan tercatat. Hal ini penting agar investor dapat memahami dinamika kepemilikan saham yang dapat memengaruhi likuiditas dan pergerakan harga saham di pasar sekunder.

Dengan banyaknya emiten baru yang masuk dalam daftar ini, para pelaku pasar diharapkan dapat lebih jeli dalam menganalisis profil risiko dan struktur tata kelola perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi.