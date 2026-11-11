Pasar Reksa Dana Masih Sangat Luas

Jabarpos.id – Rencana besar penggabungan empat perusahaan manajer investasi di bawah naungan Danantara Indonesia memicu berbagai spekulasi di kalangan pelaku industri keuangan. Muncul kekhawatiran bahwa langkah konsolidasi ini akan menciptakan dominasi tunggal yang dapat mematikan persaingan sehat di pasar reksa dana nasional. Namun, pihak PT Danareksa Investment Management Indonesia dengan tegas membantah anggapan tersebut.

Direktur Pemasaran dan Produk Danareksa Investment Management Indonesia, Arif Budiman, menegaskan bahwa industri investasi di tanah air masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat masif. Menurutnya, klaim mengenai adanya dominasi pasar akibat penggabungan ini belum tepat jika melihat peta persaingan yang ada saat ini. Ia menjelaskan bahwa pasar reksa dana nasional masih sangat luas dan belum tersentuh secara optimal oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini terdapat sekitar 92 manajer investasi yang beroperasi di Indonesia. Meski 20 pemain teratas saat ini menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar, hal tersebut belum bisa dikategorikan sebagai monopoli atau dominasi yang menutup peluang pemain lain. Arif menekankan bahwa potensi pasar yang belum tergarap inilah yang menjadi fokus utama.

Pasca penggabungan Mandiri Manajemen Investasi, BRI Manajemen Investasi, BNI Asset Management, dan PNM Investment Management, entitas baru ini diperkirakan akan mengelola dana sekitar Rp172,5 triliun. Jika dikalkulasi, angka tersebut setara dengan pangsa pasar sekitar 18 persen. "Jadi, masih jauh jika disebut kami mendominasi pasar," ujar Arif dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.

Sebagai perbandingan, Arif menyoroti rendahnya penetrasi investor reksa dana di Indonesia. Saat ini, jumlah investor reksa dana nasional baru menyentuh angka 32 juta orang. Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga yang jumlah investornya sudah mendekati 100 juta orang. Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa tantangan sebenarnya bukanlah persaingan antarmanajer investasi, melainkan bagaimana memperluas basis investor di Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Direktur Utama Hardiyanto Pilia memberikan perspektif mengenai dampak konsolidasi ini terhadap manajer investasi swasta. Ia meyakini bahwa para pemain swasta tidak akan terdampak secara signifikan. Hal ini dikarenakan karakteristik industri manajer investasi di Indonesia yang sangat bergantung pada ekosistem masing-masing atau yang dikenal dengan istilah captive market.

Hardiyanto menjelaskan bahwa sepuluh besar manajer investasi di Indonesia umumnya memiliki basis massa yang spesifik. Sebagai contoh, manajer investasi yang berafiliasi dengan grup asuransi akan fokus mengelola dana dari ekosistem asuransi mereka sendiri. Pola ini membuat persaingan tidak akan bergeser secara drastis karena setiap pemain memiliki "kolam" investasinya masing-masing.

Menanggapi isu konsentrasi pasar yang mungkin muncul, pihak manajemen juga memastikan telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses penggabungan tetap berjalan sesuai koridor regulasi dan tidak mencederai iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Melalui diskusi dengan KPPU, perusahaan ingin memberikan kepastian bahwa langkah strategis ini justru bertujuan untuk memperkuat struktur industri secara keseluruhan.