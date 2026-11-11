Masa Depan Energi Hijau Lewat Biomethane

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Endang Wulansari

12 November 2026, 00:04 WIB

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Jabarpos.id – Langkah besar menuju transisi energi bersih di Indonesia kembali mencuat ke permukaan. Dua raksasa industri, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan Unilever, secara resmi mengumumkan kolaborasi strategis untuk memperkuat ekosistem biomethane di tanah air. Kesepakatan ini diresmikan melalui penandatanganan Joint Statement dalam ajang bergengsi Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) yang berlangsung di Antalya, Turki.

Sinergi antara penyedia infrastruktur gas negara dan perusahaan konsumsi global ini bertujuan untuk menjajaki peluang pengembangan energi berbasis limbah organik. Langkah ini dipandang sebagai solusi konkret dalam mendukung dekarbonisasi industri nasional serta menekan emisi metana yang selama ini menjadi tantangan lingkungan global.

Masa Depan Energi Hijau Lewat Biomethane
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Biomethane sendiri merupakan energi terbarukan yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah organik. Potensinya sangat besar, tidak hanya untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca yang terukur. Namun, pengembangan energi ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan tata kelola lingkungan yang ketat serta keterlibatan seluruh rantai nilai, mulai dari penyedia bahan baku hingga pengguna akhir.

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Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama. Menurutnya, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan biomethane. PGN, dengan infrastruktur gas bumi yang sudah mapan dan pengalaman distribusi yang luas, memegang peran strategis untuk menjembatani kebutuhan industri akan energi rendah karbon dengan pasokan energi terbarukan.

"PGN berkomitmen mewujudkan rantai pasok biomethane yang berkelanjutan, baik dari sisi teknis maupun kelayakan bisnis. Kami ingin mengakselerasi pemanfaatan solusi gas terbarukan demi mendukung target dekarbonisasi nasional," tegas Mirza dalam keterangan resminya.

Di sisi lain, Unilever melihat adanya peluang ekonomi sirkular yang sangat menjanjikan. Chief Procurement Officer Unilever, Shailendra Sadera, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi nyata untuk mengubah limbah menjadi energi. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada terciptanya ekosistem pendukung yang mencakup kepastian pasokan, infrastruktur yang memadai, serta permintaan pasar yang stabil.

"Jika dieksekusi dengan tepat, biomethane dapat menjadi pelengkap penggunaan listrik dan meningkatkan efisiensi energi. Kuncinya adalah membangun pasar dengan prinsip keberlanjutan yang kuat dan integritas tinggi sejak awal," ujar Shailendra.

Melalui kolaborasi ini, PGN dan Unilever berharap dapat memberikan sinyal positif kepada para investor. Dengan adanya kepastian pasar dan regulasi yang mendukung, proyek-proyek biomethane diharapkan dapat segera beralih dari sekadar konsep menjadi implementasi nyata di lapangan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia.

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