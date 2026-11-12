Cara Mudah Lunasi Biaya Haji Lewat BSI

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Endang Wulansari

13 November 2026, 00:04 WIB

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Jabarpos.id – Kabar gembira bagi para calon tamu Allah yang tengah menantikan keberangkatan ke Tanah Suci. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI telah menyatakan kesiapan penuh untuk memfasilitasi proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1448 H/2027 M. Melalui penguatan infrastruktur digital dan perluasan jaringan fisik, BSI berkomitmen memastikan seluruh proses transaksi berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi para jemaah.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menetapkan jadwal krusial untuk pelunasan Bipih reguler. Tahap pertama akan berlangsung mulai 10 November hingga 10 Desember 2026. Sementara itu, bagi jemaah yang masuk dalam jadwal tahap kedua, proses pelunasan dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026. Menanggapi jadwal tersebut, BSI telah menyiapkan berbagai kanal, mulai dari kantor cabang, aplikasi digital BYOND by BSI, hingga lebih dari 135 ribu BSI Agen di seluruh penjuru negeri.

Cara Mudah Lunasi Biaya Haji Lewat BSI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur Sales and Distribution BSI, Anton Sukarna, mengungkapkan bahwa sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memegang tanggung jawab besar dalam mendukung ekosistem haji nasional. Hal ini terlihat dari dominasi nasabah BSI, di mana sekitar 8 dari 10 calon jemaah haji reguler yang berhak melunasi merupakan nasabah bank tersebut. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 162.712 jemaah reguler dan 9.844 jemaah haji khusus telah tercatat siap melakukan pelunasan tahap pertama.

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Untuk memudahkan jemaah yang memiliki mobilitas tinggi, BSI menyediakan fitur pelunasan melalui aplikasi BYOND by BSI. Jemaah tidak perlu lagi mengantre di kantor cabang; cukup melalui ponsel, mereka dapat memilih menu ‘Bayar’, lalu ‘Haji dan Umrah’, dan masuk ke menu ‘Pelunasan Haji’. Setelah memasukkan nomor porsi dan melakukan konfirmasi, transaksi dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, bagi jemaah yang lebih nyaman dengan layanan tatap muka, jaringan kantor cabang dan BSI Agen tetap tersedia secara optimal.

Selain urusan pelunasan, BSI juga memberikan edukasi mengenai persiapan kesehatan, terutama terkait syarat istithaah kesehatan yang menjadi ketentuan pemerintah. Tak hanya itu, jemaah juga disarankan untuk mempersiapkan alat transaksi selama di Arab Saudi, seperti Kartu Debit BSI Mabrur atau BSI Hasanah Card, agar tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar saat beribadah.

Terkait biaya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp98.466.351 per jemaah. Namun, nilai pelunasan yang harus dibayarkan setiap individu akan berbeda-beda tergantung pada wilayah embarkasi keberangkatannya. Nilai pelunasan ini merupakan selisih antara biaya sesuai embarkasi dengan setoran awal sebesar Rp25 juta yang telah disetorkan sebelumnya.

Sebagai gambaran, jemaah dari Embarkasi Aceh perlu melunasi sebesar Rp43.695.779, sementara jemaah dari Embarkasi Surabaya dan Dhoho memiliki nilai pelunasan tertinggi di angka Rp58.146.279. Pemerintah melalui Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Nurchalis, mengimbau agar seluruh jemaah yang telah masuk kuota segera memperhatikan jadwal dan persyaratan agar proses keberangkatan berjalan tertib dan transparan. Melalui sinergi ini, diharapkan seluruh rangkaian persiapan ibadah haji dapat terlaksana dengan penuh kemudahan dan ketenangan spiritual.

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