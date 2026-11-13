IHSG Meroket di Tengah Isu Politik dan MSCI

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan performa yang sangat impresif di tengah dinamika politik dan perubahan peta indeks global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan lonjakan signifikan pada perdagangan Kamis (12/11/2026), tepat di saat publik tengah menyoroti pengumuman hasil tinjauan MSCI serta kabar mengejutkan terkait pengunduran diri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Meskipun dibayangi oleh ketidakpastian politik, sentimen positif tetap mendominasi lantai bursa. IHSG berhasil ditutup menguat tajam di level 5.250,90. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 135,86 poin atau tumbuh sekitar 2,66% dibandingkan penutupan sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan kepercayaan investor yang tetap terjaga meski terjadi pergeseran struktur kepemimpinan di tingkat nasional.

Aktivitas perdagangan pada hari tersebut tergolong sangat masif. Tercatat volume transaksi menyentuh angka 413,07 juta lot dengan nilai transaksi mencapai Rp11,99 triliun. Sebanyak 1,5 juta kali transaksi terjadi sepanjang sesi perdagangan berlangsung. Dominasi saham-saham penggerak pasar terlihat jelas dengan jumlah 496 saham yang bergerak di zona hijau, sementara 115 saham terkoreksi dan 105 saham lainnya bergerak stagnan tanpa perubahan harga yang berarti.

Menariknya, meskipun indeks secara keseluruhan meroket, terjadi fenomena unik pada pergerakan arus modal asing. Investor asing secara akumulatif mencatatkan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp443,53 miliar di seluruh pasar. Jika menilik lebih spesifik ke pasar reguler, aliran dana masuk bahkan lebih besar, yakni mencapai Rp510,51 miliar. Namun, di pasar negosiasi dan pasar tunai, investor asing justru mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp66,98 miliar.

Fenomena menarik muncul ketika kita membedah daftar saham yang justru ditinggalkan oleh investor asing di tengah euforia kenaikan IHSG. Berdasarkan data dari Stockbit, terdapat sejumlah emiten yang menjadi sasaran aksi jual bersih (net foreign sell) oleh pemodal asing.

Peringkat pertama dalam daftar saham yang dilepas asing ditempati oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dengan nilai penjualan mencapai Rp80,04 miliar. Disusul oleh PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) yang mengalami aksi jual sebesar Rp53,60 miliar. Tak kalah besar, PT Timah Tbk. (TINS) juga mencatatkan penjualan bersih senilai Rp53,04 miliar.

Beberapa emiten lain yang juga masuk dalam radar jual asing antara lain PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) sebesar Rp51,64 miliar, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) senilai Rp39,00 miliar, dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) sebesar Rp33,61 miliar. Selain itu, terdapat pula PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) dengan nilai Rp28,52 miliar, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) sebesar Rp28,39 miliar, PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) sebesar Rp25,42 miliar, serta PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) sebesar Rp21,73 miliar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pasar secara umum sedang dalam tren penguatan, investor asing cenderung melakukan realisasi keuntungan atau melakukan penyesuaian portofolio pada saham-saham tertentu, terutama menyusul adanya perubahan dalam indeks MSCI.