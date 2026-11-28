Jabarpos.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan teguran keras sekaligus pesan mendalam kepada para petinggi perbankan, khususnya para pemimpin bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam sebuah forum penting, Presiden meminta agar para bankir tidak hanya terpaku pada rutinitas di balik meja kantor yang nyaman, melainkan harus berani terjun langsung ke tengah masyarakat untuk merasakan realitas ekonomi yang sebenarnya.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 yang digelar di Jakarta pada Jumat (27/11/2026). Prabowo menekankan bahwa pemahaman mengenai kondisi ekonomi tidak bisa didapatkan hanya melalui laporan angka di atas kertas atau layar komputer di gedung pencakar langit.

"Bankir, pemimpin bank, apalagi bank pemerintah, turun sekali-kali ke sawah, turun lihat koperasi, lihat nelayan," ujar Prabowo dengan nada lugas di hadapan para peserta pertemuan.

Menurut Presiden, para bankir yang selama ini identik dengan penampilan rapi, berpakaian formal, dan selalu mengenakan dasi, jangan sampai kehilangan sentuhan kemanusiaan dan realitas sosial. Ia mengingatkan bahwa bank-bank BUMN bukan sekadar entitas bisnis milik pemerintah, melainkan instrumen keuangan yang dimiliki dan dipercayakan oleh rakyat Indonesia.

"Bank-bank milik negara, kau adalah bank milik rakyat. Jaga uang itu," tegasnya dengan penuh penekanan.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti isu integritas yang masih menjadi tantangan besar di sektor keuangan nasional. Ia mengingatkan bahwa lembaga perbankan, terutama yang dikelola oleh negara, harus melakukan pembersihan besar-besaran terhadap praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Mengingat besarnya kepercayaan publik yang menitipkan dana mereka di bank, integritas para pengelola menjadi harga mati.

Presiden juga memberikan peringatan khusus kepada jajaran bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk memastikan penyaluran kredit dilakukan secara tepat sasaran dan dikelola dengan sangat hati-hati. Ia mengaku telah mempelajari berbagai portofolio kredit dan menekankan pentingnya kualitas penyaluran dana agar benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi rakyat kecil.

"Saya pelajari itu portofolio kredit, kredit yang kau berikan saya pelajari. Sekian tahun saya pelajari yang dapat yang itu saja," tambahnya, merujuk pada pentingnya ketelitian dalam mengawasi aliran dana negara.

Sebagai catatan, saat ini terdapat lima bank besar milik negara yang berada di bawah naungan pengelolaan BPI Danantara. Kelima bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero). Pesan Presiden ini diharapkan menjadi momentum bagi kelima bank raksasa tersebut untuk melakukan transformasi budaya kerja yang lebih inklusif dan bersih.