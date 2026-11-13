Era Baru IDEA Indonesia Akademi Tbk

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Endang Wulansari

13 November 2026, 08:31 WIB

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Jabarpos.id – Langkah besar diambil oleh emiten PT Idea Indonesia Akademi Tbk. (IDEA) dalam upaya memperkuat struktur fundamental dan arah strategis perusahaan. Melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (12/11/2026), perusahaan secara resmi mengumumkan perombakan besar-besaran pada jajaran manajemen, baik di level Dewan Komisaris maupun Direksi.

Perubahan ini bukan sekadar pergantian wajah di kursi pimpinan, melainkan menandai babak baru kepemilikan perusahaan. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham telah memberikan lampu hijau terhadap rencana pengambilalihan saham secara masif oleh PT Nawasena Nugra Investama (Nawasena). Langkah korporasi ini melibatkan sebanyak 707.322.700 lembar saham, yang jika dipresentasikan, setara dengan 66,58 persen dari total modal ditempatkan dan disetor oleh perseroan.

Era Baru IDEA Indonesia Akademi Tbk
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Transaksi pengambilalihan mayoritas ini diperkirakan menelan nilai sekitar Rp38 miliar. Berdasarkan kesepakatan, harga transaksi ditetapkan pada angka Rp53,73 per saham. Dengan komposisi kepemilikan yang kini didominasi oleh Nawasena, IDEA diprediksi akan mengalami transformasi signifikan dalam model bisnis dan tata kelola perusahaan ke depannya.

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Direktur Corporate Affairs Idea Indonesia Akademi, Saskia Ayu Ajeng Aditya Putri, menegaskan bahwa keputusan dalam RUPSLB ini merupakan tonggak sejarah penting bagi perjalanan perusahaan. Menurutnya, persetujuan ini adalah bagian dari rangkaian proses pengambilalihan kepemilikan mayoritas yang telah direncanakan secara matang.

"Persetujuan RUPSLB ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengambilalihan kepemilikan mayoritas IDEA oleh Nawasena," ungkap Saskia dalam keterangan resminya pada Kamis (12/11/2026).

Lebih lanjut, Saskia menjelaskan bahwa masuknya investor baru membawa tanggung jawab besar bagi manajemen untuk membangun perusahaan yang lebih tangguh. Fokus utama ke depan adalah menciptakan entitas yang adaptif terhadap perubahan pasar, mampu menjalin kolaborasi strategis, serta memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ia meyakini bahwa kunci pertumbuhan berkelanjutan terletak pada tiga pilar utama: penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), penguatan kolaborasi strategis, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten.

Sebagai informasi tambahan, PT Nawasena Nugra Investama merupakan perusahaan yang bergerak di sektor aktivitas perusahaan holding serta konsultasi manajemen. Perusahaan ini merupakan entitas milik konsorsium beberapa perusahaan investasi. Salah satu sosok kunci di balik kepemilikan ini adalah Yukki Nugrahawan Hanafi, seorang pengusaha terkemuka yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN.

Selain perubahan kepemilikan, RUPSLB juga menyetujui perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI). Hal ini dilakukan guna memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memperluas cakupan bisnisnya di masa mendatang. Dengan susunan pengurus baru yang telah disepakati, IDEA kini bersiap menyongsong era baru yang lebih dinamis dan kompetitif di pasar modal.

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