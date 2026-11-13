Saham BUMN Jadi Motor Penggerak IHSG

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang sangat impresif pada perdagangan pagi ini. Di tengah dinamika politik domestik yang cukup hangat, bursa saham Indonesia justru berhasil mencatatkan penguatan yang signifikan, didorong oleh dominasi saham-saham milik negara atau perusahaan pelat merah.

Hingga pukul 09.49 WIB, IHSG terpantau melesat ke level 5.328,18. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 77,29 poin atau setara dengan 1,47% dibandingkan penutupan sebelumnya. Fenomena ini terjadi meskipun pasar tengah mencermati pengumuman indeks global MSCI serta situasi politik pasca pengunduran diri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Dominasi Emiten Pelat Merah

Berdasarkan data dari Refinitiv, kekuatan utama yang menopang kenaikan indeks pagi ini berasal dari sektor perbankan dan telekomunikasi milik pemerintah. Empat emiten BUMN tercatat memberikan kontribusi masif sebesar 52,5 poin, atau mencakup sekitar 57,6% dari total sumbangan sepuluh saham penopang teratas.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi primadona utama dalam pergerakan ini. Saham BBRI menyumbang 28,42 poin atau 0,54% terhadap indeks dengan harga di level Rp3.050. Kontribusi tunggal BBRI ini setara dengan 31% dari total poin yang disumbangkan oleh sepuluh saham penggerak pasar.

Menyusul BBRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) turut menyumbang 11,96 poin (0,23%) di harga Rp3.930. Tak ketinggalan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) memberikan tambahan 8,02 poin (0,15%) di level Rp2.160, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang menyumbang 4,12 poin (0,08%) di harga Rp3.500. Secara kolektif, keempat raksasa BUMN ini telah menyumbang sekitar 1,00% terhadap kenaikan indeks.

Sentimen Politik dan Ekonomi Global

Di balik reli hijau ini, investor tetap waspada terhadap perkembangan politik dalam negeri. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden telah diterima oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Proses transisi kepemimpinan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepastian kebijakan dan stabilitas politik yang berdampak langsung pada kepercayaan investor asing. MPR dijadwalkan segera melakukan rapat gabungan untuk membahas mekanisme pengisian jabatan wakil presiden definitif.

Sementara itu, dari kancah internasional, pasar global juga tengah bergerak dinamis. Di Jepang, kenaikan inflasi produsen sebesar 7,1% secara tahunan menjadi sinyal adanya tekanan biaya produksi yang tinggi. Di Amerika Serikat, data klaim pengangguran yang meningkat menjadi bahan pertimbangan investor dalam memprediksi langkah kebijakan The Fed ke depan.

Selain itu, perhatian pasar hari ini juga tertuju pada rilis data penyaluran kredit di China, estimasi pertumbuhan ekonomi Zona Euro, serta rilis indeks harga produsen Amerika Serikat pada malam hari nanti. Semua variabel ini, baik dari dalam maupun luar negeri, akan menjadi penentu arah pergerakan IHSG hingga penutupan perdagangan sore nanti.