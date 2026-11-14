Laba Fantastis Vale Indonesia Melonjak Tajam

Jabarpos.id – Emiten pertambangan nikel raksasa di bawah naungan holding MIND ID, PT Vale Indonesia Tbk (INCO), baru saja melaporkan pencapaian kinerja keuangan yang sangat impresif. Perusahaan tambang pelat merah ini berhasil membukukan lonjakan laba bersih yang sangat signifikan pada kuartal III-2026, mencatatkan pertumbuhan hingga 182 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan terbaru, Vale Indonesia berhasil mengantongi laba bersih tahun berjalan sebesar US$147 juta atau jika dikonversikan ke dalam rupiah mencapai sekitar Rp2,67 triliun. Angka ini menunjukkan performa yang sangat kuat jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu yang hanya berada di angka US$52 juta. Kenaikan hampir tiga kali lipat ini menjadi sinyal positif bagi kesehatan finansial perseroan di tengah dinamika pasar komoditas global.

Lonjakan laba yang fantastis ini tidak lepas dari performa pendapatan perusahaan yang juga ikut meroket. Pendapatan perseroan tercatat menyentuh angka US$896 juta, naik sebesar 27 persen dari periode sebelumnya yang berada di angka US$705,4 juta. Faktor utama yang menjadi motor penggerak kenaikan pendapatan ini adalah peningkatan volume pengiriman nikel matte serta kontribusi penjualan bijih nikel yang terus tumbuh dari dua lokasi operasi utama, yakni di Bahodopi dan Pomalaa.

Dari sisi operasional, perusahaan berhasil mencatatkan rekor produksi nikel dalam bentuk matte sebesar 18.341 metrik ton (t) pada kuartal ketiga tahun 2026. Ini merupakan angka produksi triwulanan tertinggi sepanjang tahun berjalan. Keberhasilan ini diraih setelah perusahaan menyelesaikan agenda pemeliharaan besar-besaran pada awal tahun, yang kemudian diikuti dengan peningkatan ketersediaan peralatan serta stabilitas operasional pabrik yang sangat terjaga.

Selain nikel matte, penjualan bijih nikel juga menjadi pilar penting dalam memperkuat struktur pendapatan perusahaan. Di Blok Bahodopi, meskipun terdapat fluktuasi volume, total penjualan selama sembilan bulan pertama tahun 2026 telah mencapai 2.375.759 wmt. Sementara itu, Blok Pomalaa menunjukkan tren yang sangat positif dengan mencatatkan penjualan sebesar 1.314.358 wmt pada kuartal ketiga, meningkat tajam dari periode sebelumnya.

Menariknya, meskipun harga nikel di pasar global sedang menghadapi tantangan dan fluktuasi, Vale Indonesia mampu mengantisipasinya dengan meningkatkan volume pengiriman nikel matte menjadi 20.158 ton. Strategi peningkatan volume ini terbukti efektif untuk mengimbangi rata-rata harga realisasi nikel matte yang berada di angka US$14.053 per ton.

Untuk mendukung ekspansi dan keberlanjutan bisnis, perusahaan telah merealisasikan belanja modal sebesar US$95 juta selama sembilan bulan pertama tahun 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk mempercepat proyek-proyek strategis jangka panjang. Kondisi likuiditas perusahaan juga terlihat semakin sehat dengan posisi kas dan setara kas yang melonjak menjadi US$247 juta per 30 September 2026. Untuk menjaga fleksibilitas keuangan, perusahaan juga telah melakukan penarikan fasilitas pinjaman sebesar US$175 juta guna memastikan seluruh agenda pertumbuhan tetap berjalan sesuai rencana.