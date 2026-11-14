Hak Fasilitas Gibran Usai Mundur dari Wapres

Jabarpos.id – Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia memicu gelombang diskusi hangat di tengah masyarakat. Selain mengenai alasan politik di balik langkah tersebut, publik kini mulai menyoroti aspek administratif dan finansial yang akan diterima oleh sang mantan wakil presiden setelah resmi meninggalkan Istana.

Langkah Gibran yang telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) menandai babak baru dalam perjalanan karier politiknya. Namun, pertanyaan besar muncul: apa saja hak dan fasilitas yang akan tetap melekat pada dirinya sebagai mantan orang nomor dua di Indonesia?

Secara hukum, segala hak keuangan dan fasilitas bagi mantan pemimpin negara telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Aturan ini menjamin bahwa setiap Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dari jabatannya secara hormat berhak mendapatkan sejumlah tunjangan dan fasilitas penunjang kehidupan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 undang-undang tersebut, mantan wakil presiden tidak hanya akan menerima uang pensiun pokok, tetapi juga berbagai tunjangan tambahan. Beberapa di antaranya meliputi biaya kebutuhan rumah tangga seperti tagihan listrik, air, hingga telepon. Selain itu, negara juga menjamin seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta anggota keluarganya.

Tak hanya soal uang tunai, fasilitas fisik juga telah disiapkan oleh negara. Pasal 8 dalam UU yang sama menyebutkan bahwa mantan wakil presiden berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak lengkap dengan perabotannya. Selain itu, negara juga menyediakan kendaraan dinas yang sudah dilengkapi dengan pengemudi khusus.

Namun, ada catatan penting mengenai pemeliharaan fasilitas tersebut. Meskipun perlengkapan rumah diberikan di awal, biaya perawatan rumah ke depannya akan menjadi tanggung jawab pribadi mantan wakil presiden. Berbeda halnya dengan kendaraan dinas, di mana biaya pemeliharaan kendaraan beserta gaji pengemudinya tetap ditanggung oleh anggaran negara.

Terkait besaran uang pensiun, aturan menyebutkan bahwa mantan wakil presiden yang berhenti secara hormat berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir mereka. Jika merujuk pada regulasi yang ada, gaji pokok wakil presiden ditentukan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya.

Sebagai gambaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara seperti Ketua MPR atau Ketua DPR berada di angka Rp5,04 juta. Dengan demikian, gaji pokok wakil presiden diperkirakan mencapai Rp20,16 juta per bulan, yang menjadi basis perhitungan pensiun tersebut.

Seluruh hak ini akan mulai dibayarkan satu bulan setelah keputusan pemberhentian secara hormat ditetapkan. Perlu diingat bahwa status "pemberhentian dengan hormat" ini sangat krusial, karena segala hak tersebut bergantung pada keputusan resmi MPR. Jika MPR menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat, maka seluruh hak tersebut bisa saja gugur.