Alasan Saham HSC Keluar dari IHSG

Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya memberikan penjelasan mendalam terkait langkah strategis yang mereka ambil dalam mengubah struktur perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kebijakan yang cukup mengejutkan pasar ini melibatkan pengeluaran sejumlah saham dengan kategori High Shareholding Concentration (HSC) atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dari bobot perhitungan indeks utama tersebut.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan yang kuat. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan bahwa pemisahan saham-saham HSC ini merupakan upaya untuk menjaga kualitas dan stabilitas IHSG sebagai barometer utama pasar modal Indonesia. Menurutnya, saham yang dimiliki oleh segelintir pihak atau memiliki konsentrasi kepemilikan yang sangat tinggi memiliki karakteristik pergerakan harga yang berbeda dibandingkan saham dengan kepemilikan yang tersebar luas.

Jeffrey menjelaskan bahwa saham dalam kategori HSC sangat rentan terhadap fluktuasi harga yang ekstrem. Hal ini terjadi karena ketika ada investor yang melakukan transaksi dalam volume besar, dampaknya terhadap harga saham tersebut akan sangat signifikan. Karena jumlah saham yang beredar di publik relatif terbatas, satu transaksi besar saja sudah cukup untuk mengguncang harga secara drastis.

Kondisi volatilitas yang tinggi ini, menurut BEI, dapat merugikan para investor pasif. Investor pasif adalah mereka yang menggunakan indeks, seperti IHSG, sebagai acuan utama dalam mengelola portofolio investasi mereka. Jika saham-saham yang harganya mudah "diguncang" tetap masuk dalam perhitungan bobot IHSG, maka akan muncul risiko tracking error.

Tracking error adalah selisih atau ketidaksesuaian antara kinerja indeks dengan kinerja aktual portofolio investasi yang mencoba meniru indeks tersebut. Jika IHSG bergerak naik atau turun secara tidak wajar akibat fluktuasi saham HSC, maka investor yang mengikuti indeks akan mengalami kerugian atau ketidakakuratan dalam hasil investasinya.

Sebagai informasi tambahan, BEI telah mengidentifikasi sebanyak 383 saham yang masuk dalam kategori HSC untuk dikeluarkan dari perhitungan bobot IHSG. Langkah ini merupakan bagian dari agenda besar bursa untuk melakukan pembenahan metodologi indeks agar lebih transparan dan akurat.

Meski demikian, Jeffrey Hendrik menekankan agar pelaku pasar tidak salah dalam menafsirkan kebijakan ini. Masuknya sebuah emiten ke dalam kategori HSC bukan berarti perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum atau manipulasi pasar. Status HSC murni merupakan bentuk transparansi informasi mengenai struktur kepemilikan saham di pasar modal.

"Perlu ditekankan bahwa penetapan kategori HSC ini adalah bentuk transparansi. Ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal," tegas Jeffrey.

Dengan adanya pemisahan ini, diharapkan IHSG dapat menjadi cerminan yang lebih sehat dan stabil bagi kondisi ekonomi nasional. Ke depannya, BEI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perdagangan dan transparansi kepemilikan saham guna memperkuat kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, terhadap pasar modal Indonesia. Melalui kebijakan ini, bursa ingin memastikan bahwa setiap pergerakan indeks benar-benar mencerminkan kondisi pasar yang fundamental, bukan sekadar akibat dari transaksi volume besar pada saham-saham tertentu.