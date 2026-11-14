Misteri di Balik Daftar Saham HSC BEI

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Endang Wulansari

14 November 2026, 12:04 WIB

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Jabarpos.id – Langkah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang baru-baru ini merilis daftar panjang saham dengan kategori High Shareholding Concentration (HSC) sempat memicu berbagai spekulasi di kalangan pelaku pasar. Banyak pihak yang berspekulasi bahwa pengumuman tersebut merupakan bentuk teguran atau sanksi bagi emiten yang memiliki struktur kepemilikan saham yang tidak merata. Namun, benarkah demikian?

Menanggapi kegaduhan tersebut, pihak otoritas bursa memberikan klarifikasi tegas. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa publikasi daftar saham HSC bukanlah sebuah sanksi administratif maupun indikasi adanya pelanggaran aturan pasar modal. Sebaliknya, langkah ini merupakan bagian dari komitmen bursa untuk meningkatkan transparansi informasi bagi seluruh lapisan investor.

Misteri di Balik Daftar Saham HSC BEI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Jeffrey, tujuan utama dari pengumuman ini adalah memberikan peringatan dini mengenai karakteristik risiko dari saham-saham tersebut. Saham yang masuk dalam kategori HSC memiliki struktur kepemilikan yang sangat terpusat pada segelintir pihak. Kondisi ini menciptakan kerentanan tinggi terhadap volatilitas harga di pasar.

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"Saham yang kepemilikannya terkonsentrasi memiliki potensi fluktuasi harga yang lebih tinggi apabila investor melakukan transaksi dalam volume yang cukup besar," ujar Jeffrey saat memberikan keterangan kepada awak media.

Ia menambahkan bahwa pergerakan harga yang sangat liar atau fluktuatif pada saham-saham ini dapat menjadi bumerang bagi investor, terutama bagi mereka yang masuk dalam kategori investor pasif. Investor pasif biasanya menggunakan indeks tertentu sebagai acuan utama dalam strategi investasi mereka. Ketika sebuah saham dalam indeks bergerak sangat ekstrem karena konsentrasi kepemilikan yang tinggi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya tracking error.

Tracking error adalah selisih antara kinerja portofolio investasi dengan kinerja indeks acuan. Jika fenomena ini terjadi, investor pasif akan kesulitan untuk menyamai performa indeks yang mereka targetkan, yang pada akhirnya dapat mengganggu strategi pengelolaan aset mereka. Oleh karena itu, transparansi mengenai daftar HSC ini sangat krusial agar investor dapat melakukan kalkulasi risiko yang lebih matang sebelum memutuskan untuk menaruh modal mereka.

Sebagai informasi, pengumuman mengenai 383 emiten yang masuk dalam kategori HSC ini telah disampaikan melalui keterbukaan informasi bursa pada Rabu (11/11/2026). Daftar tersebut merupakan hasil kerja keras Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi yang telah melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh struktur kepemilikan saham di perusahaan tercatat hingga akhir Oktober 2026.

Kriteria yang digunakan oleh komite untuk menetapkan status HSC cukup ketat. Sebuah emiten dikategorikan memiliki konsentrasi tinggi jika jumlah kepemilikan kumulatif dari maksimal 10 pemegang saham—baik yang berbentuk tanpa warkat (scripless) maupun dengan warkat (scrip)—mencapai angka minimal 92,5 persen. Dengan data ini, diharapkan pasar modal Indonesia menjadi lebih sehat dan investor semakin cerdas dalam membaca dinamika pergerakan harga saham.

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