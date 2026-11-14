Daftar 383 Saham dengan Kepemilikan Terpusat

Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja merilis temuan penting terkait struktur kepemilikan di pasar modal tanah air. Bersama dengan Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi, otoritas bursa mengumumkan daftar 383 emiten yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC) atau memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi.

Fenomena ini menarik perhatian pelaku pasar karena daftar tersebut mencakup berbagai sektor vital, mulai dari industri perbankan hingga sektor pertambangan. Beberapa nama besar yang muncul dalam daftar tersebut antara lain PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR), PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC), PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), hingga sektor tambang seperti PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) dan PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE).

Berdasarkan hasil evaluasi mendalam yang dilakukan oleh Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi terhadap seluruh perusahaan tercatat hingga periode 30 Oktober 2026, kriteria penetapan HSC ini cukup spesifik. Sebuah perusahaan dikategorikan memiliki kepemilikan terkonsentrasi tinggi apabila jumlah kepemilikan kumulatif dari maksimal 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah dengan kepemilikan dengan warkat (scrip) mencapai angka minimal 92,5 persen.

Dalam pengumuman resmi yang dikutip pada Sabtu (14/11/2026), BEI menjelaskan bahwa daftar penyesuaian konstituen ini merupakan hasil dari proses evaluasi struktur kepemilikan yang rutin dilakukan untuk menjaga transparansi pasar.

Meskipun daftar ini memuat banyak emiten baru yang masuk dalam kategori HSC, pihak bursa memberikan catatan penting kepada para investor. BEI menegaskan bahwa masuknya sebuah perusahaan ke dalam daftar kepemilikan terkonsentrasi tinggi tidak serta-merta berarti perusahaan tersebut melakukan pelanggaran terhadap regulasi atau ketentuan hukum yang berlaku di pasar modal.

"Pengumuman ini bukan indikasi adanya pelanggaran hukum," tulis pernyataan resmi bursa. Pihak BEI justru mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan, terutama investor ritel, untuk tetap waspada dan selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan secara resmi oleh masing-masing perusahaan tercatat.

Konsentrasi kepemilikan yang tinggi sering kali menjadi perhatian karena dapat memengaruhi dinamika pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta likuiditas saham di pasar sekunder. Investor disarankan untuk lebih cermat dalam menganalisis profil risiko sebelum memutuskan untuk menanamkan modal pada emiten yang memiliki struktur kepemilikan yang sangat terpusat pada segelintir pihak.

Dengan rilisnya data ini, diharapkan pasar modal Indonesia menjadi lebih transparan, di mana investor memiliki basis data yang kuat untuk memahami siapa saja pengendali utama di balik perusahaan-perusahaan yang mereka beli sahamnya. Informasi lengkap mengenai daftar 383 emiten tersebut dapat dipantau melalui kanal resmi bursa untuk melihat detail persentase kepemilikan masing-masing perusahaan.