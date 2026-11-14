Nasib Buruk Totalindo Eka Persada Kini Pailit

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari dunia korporasi tanah air. PT Totalindo Eka Persada Tbk. (TOPS), salah satu pemain di sektor konstruksi, kini tengah berada dalam kondisi kritis setelah resmi dinyatakan pailit. Keputusan pahit ini muncul menyusul langkah hukum dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan perjanjian perdamaian atau homologasi yang sebelumnya menjadi tumpuan perusahaan untuk bangkit dari jerat utang.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), pihak manajemen TOPS telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima pemberitahuan resmi mengenai status pailit tersebut. Informasi ini disampaikan oleh Tim Kurator pada awal November 2026, yang menandai babak baru sekaligus kelam bagi masa depan perseroan.

Keputusan hukum ini tertuang dalam Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dijatuhkan pada 5 November 2026. Langkah hukum pembatalan perdamaian ini bermula dari permohonan yang diajukan oleh salah satu kreditur perusahaan bernama Sutoyo. Dengan diketuknya palu hakim tersebut, upaya restrukturisasi utang yang selama ini dijalankan TOPS dianggap gagal memenuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan para kreditur.

Kondisi ini menciptakan ketidakpastian besar bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Manajemen TOPS mengakui bahwa status pailit ini membawa dampak material yang sangat serius terhadap kemampuan mereka untuk mempertahankan operasional perusahaan atau going concern. Saat ini, perusahaan sedang berjuang di tengah kabut ketidakpastian mengenai total nilai kewajiban yang harus segera diselesaikan.

"Perseroan menyadari bahwa terdapat ketidakpastian material yang dapat memengaruhi kemampuan kami dalam mempertahankan kelangsungan usaha," tulis manajemen dalam pernyataan resminya.

Hingga saat ini, rincian mengenai total tagihan yang jatuh tempo namun belum terbayar masih dalam proses pendataan. Tim Kurator belum mengeluarkan angka pasti mengenai seluruh kewajiban yang harus ditanggung oleh TOPS. Oleh karena itu, manajemen saat ini tengah melakukan proses penelaahan mendalam serta rekonsiliasi data keuangan dan dokumen pendukung lainnya untuk memetakan besarnya beban utang yang ada.

Status hukum pailit ini secara otomatis mengubah peta pengelolaan aset dan seluruh kegiatan operasional perusahaan. Manajemen menyatakan sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, mulai dari kondisi keuangan, kelanjutan proyek-proyek yang sedang berjalan, hingga kewajiban kepada pihak ketiga.

Langkah evaluasi ini sangat krusial untuk menentukan arah kebijakan perusahaan ke depan di tengah proses kepailitan yang sedang berlangsung. Hasil dari peninjauan mendalam ini nantinya akan menjadi dasar bagi manajemen untuk memberikan laporan perkembangan kondisi usaha kepada pihak Bursa Efek Indonesia serta masyarakat luas. Publik kini tengah menanti bagaimana nasib aset dan proyek-proyek yang dikelola oleh TOPS setelah dinyatakan tidak lagi mampu memenuhi komitmen finansialnya.