Strategi Pemerintah Tutup Defisit APBN

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Endang Wulansari

15 November 2026, 04:31 WIB

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<strong>Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam menjaga stabilitas fiskal negara di tengah dinamika pasar keuangan global yang tidak menentu. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp586,1 triliun. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya utama untuk menutup celah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga periode Oktober 2026 mendatang.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis dalam konferensi pers "APBN Kita", kondisi fiskal saat ini menunjukkan defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menopang kebutuhan tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan penerbitan SBN, tetapi juga melakukan pinjaman sebesar Rp43,2 triliun, sehingga total pembiayaan utang netto mencapai angka Rp629,3 triliun.

Strategi Pemerintah Tutup Defisit APBN
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Di sisi lain, kinerja belanja negara menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai Rp2.997,2 triliun. Angka ini merepresentasikan sekitar 78 persen dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan, dengan catatan pertumbuhan yang cukup signifikan yakni sebesar 15,6 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sektor pendapatan, negara telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp2.618 triliun atau mencapai 83 persen dari target tahunan, dengan pertumbuhan pesat sebesar 23,9 persen dibandingkan Oktober 2025.

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Namun, perjalanan pemerintah dalam mengelola utang tidaklah mulus. Suahasil mengakui adanya tantangan besar yang datang dari sentimen pasar, terutama terkait dengan pengumuman indeks MSCI. Pada bulan Oktober lalu, pasar keuangan sempat mengalami tekanan hebat saat MSCI memberikan sinyal terkait posisi pasar saham Indonesia secara standalone. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang berdampak langsung pada minat investor terhadap surat utang negara.

Sebagai gambaran nyata, Suahasil memaparkan fluktuasi permintaan yang sangat kontras. Pada 16 Oktober 2026, permintaan terhadap surat utang sempat melonjak hingga Rp64,8 triliun. Namun, tepat setelah MSCI mengumumkan posisi Indonesia pada 27 Oktober 2026, permintaan tersebut merosot tajam menjadi hanya Rp31,09 triliun. Fenomena ini menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap perubahan indeks global.

Meski sempat dihantam tekanan, pemerintah optimistis bahwa kredibilitas pengelolaan ekonomi akan menjadi kunci pemulihan. Strategi penerbitan SBN dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan posisi kas negara serta dinamika pasar agar tetap mendapatkan biaya pinjaman yang rendah.

Kabar baiknya, kepercayaan pasar mulai kembali pulih. Per 10 November, permintaan untuk Surat Utang Negara (SUN) telah kembali menguat ke angka Rp79,71 triliun. Pemulihan ini dianggap sebagai bukti bahwa ekonomi Indonesia tetap resilien dan pengelolaan APBN dinilai kredibel oleh para investor di mata dunia. Melalui manajemen risiko yang ketat, pemerintah berharap stabilitas fiskal tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran.

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