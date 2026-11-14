IHSG Melaju Kencang Borong Saham Blue Chip

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan performa yang sangat impresif pada perdagangan sesi pertama Jumat (13/11/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan lonjakan signifikan dan bergerak mantap di zona hijau. Berdasarkan pantauan data pasar, indeks melonjak sebesar 60,47 poin atau setara dengan kenaikan 1,15%, sehingga menempatkan IHSG pada level 5.311,36.

Aktivitas transaksi di lantai bursa juga terlihat sangat dinamis. Tercatat, volume perdagangan yang terjadi mencapai angka 130,4 juta lot dengan nilai transaksi yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka Rp6,03 triliun. Tingginya angka transaksi ini menunjukkan adanya antusiasme yang besar dari para pelaku pasar dalam merespons pergerakan indeks hari ini.

Menariknya, meskipun secara keseluruhan investor asing mencatatkan aksi jual bersih atau net sell sebesar Rp235,83 miliar pada akhir sesi pertama, namun tren ini tidak menyurutkan minat mereka terhadap sejumlah emiten tertentu. Di tengah arus keluar modal asing secara agregat, terdapat sepuluh saham pilihan yang justru menjadi primadona dan diborong habis oleh investor mancanegara.

Berdasarkan data dari Stockbit Sekuritas, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi primadona utama yang paling banyak diburu. Perbankan raksasa ini mencatatkan nilai pembelian bersih (net buy) sebesar Rp36,37 miliar dengan volume mencapai 6,56 juta lembar saham. Kepercayaan asing terhadap BBCA menunjukkan bahwa saham blue chip masih menjadi pilihan utama saat pasar sedang bergerak positif.

Menyusul di posisi berikutnya, PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (ESSA) juga mendapatkan limpahan dana asing sebesar Rp24,63 miliar dengan volume transaksi mencapai 47,14 juta saham. Tak kalah kuat, sektor perbankan kembali diperhitungkan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang mencatatkan net buy senilai Rp22,58 miliar.

Daftar saham yang diburu asing juga mencakup sektor industri dan energi. PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp20,25 miliar, disusul oleh PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) dengan nilai Rp14,83 miliar. Selain itu, raksasa otomotif PT Astra International Tbk. (ASII) juga masuk dalam radar belanja asing dengan nilai Rp13,30 miliar.

Sektor telekomunikasi dan komoditas lainnya turut menunjukkan tren serupa. PT XL Axiata Tbk. (EXCL) mencatatkan net buy sebesar Rp10,88 miliar, sementara PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) diborong senilai Rp8,72 miliar. Melengkapi daftar sepuluh besar tersebut, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) mencatat pembelian Rp8,44 miliar dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) sebesar Rp7,19 miliar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan jual secara total di pasar, investor asing masih sangat selektif dalam memilih saham-saham dengan fundamental kuat untuk dikoleksi. Pergerakan IHSG yang menguat tajam ini diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi keberlanjutan tren pasar modal Indonesia hingga penutupan sesi kedua nanti.