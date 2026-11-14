Asing Jual Saham Masif di Sesi Pertama

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan dinamika yang kontradiktif pada perdagangan sesi pertama Jumat (13/11/2026). Di satu sisi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menunjukkan performa positif dengan bergerak ke zona hijau. Namun di sisi lain, arus modal asing justru menunjukkan tren keluar yang cukup signifikan dari bursa domestik.

Sepanjang sesi pertama perdagangan, IHSG tercatat melesat ke level 5.311,36. Kenaikan ini setara dengan penguatan sebesar 60,47 poin atau tumbuh sekitar 1,15 persen dibandingkan penutupan sebelumnya. Aktivitas transaksi di lantai bursa juga tergolong sangat ramai, di mana total volume perdagangan mencapai 130,4 juta lot dengan nilai transaksi yang menyentuh angka Rp6,03 triliun.

Meski indeks mengalami penguatan yang cukup impresif, para investor asing tampaknya masih memilih untuk melakukan aksi ambil untung atau keluar dari pasar saham Indonesia. Berdasarkan data pasar, investor asing mencatatkan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp235,83 miliar pada akhir sesi pertama tersebut.

Merujuk pada data yang dihimpun dari Stockbit Sekuritas, total nilai pembelian oleh investor asing di seluruh pasar mencapai Rp1,97 triliun. Angka ini tidak sebanding dengan nilai penjualan mereka yang menembus angka Rp2,20 triliun. Selisih inilah yang menyebabkan terjadinya arus modal keluar dari pasar modal tanah air.

Jika menilik lebih dalam, terdapat sejumlah emiten besar yang menjadi target utama pelepasan saham oleh investor asing. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BBRI menduduki posisi puncak sebagai saham yang paling banyak dilepas. Investor asing mencatatkan aksi jual bersih pada BBRI senilai Rp112,72 miliar, yang setara dengan pelepasan 36,92 juta lembar saham.

Menyusul di posisi berikutnya, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) juga mengalami tekanan jual asing sebesar Rp52,05 miliar dengan volume 70,47 juta saham. Tak ketinggalan, raksasa telekomunikasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) turut mencatatkan net sell sebesar Rp35,37 miliar dengan volume transaksi sebanyak 16,29 juta saham.

Sektor perbankan lainnya, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), juga tidak luput dari aksi jual asing dengan nilai mencapai Rp22,15 miliar. Selain itu, beberapa saham lain yang juga dilepas oleh investor asing antara lain PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) senilai Rp21,88 miliar, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) sebesar Rp18,52 miliar, serta PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) senilai Rp17,14 miliar.

Melengkapi daftar sepuluh saham yang dilepas asing pada sesi pertama ini adalah PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) dengan nilai Rp16,74 miliar, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) sebesar Rp14,94 miliar, dan terakhir PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) yang mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp13,89 miliar. Fenomena ini menjadi catatan penting bagi para pelaku pasar untuk tetap waspada terhadap pergerakan arus modal asing di sesi berikutnya.