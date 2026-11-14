14 Saham Indonesia Dicoret dari Indeks Global

Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia kembali dikejutkan dengan kabar terbaru dari lembaga penyedia indeks global, FTSE Russell. Dalam tinjauan kuartalan yang dijadwalkan untuk Desember 2026, lembaga internasional tersebut secara resmi memutuskan untuk mengeluarkan 14 saham emiten asal tanah air dari daftar keanggotaan indeks mereka.

Keputusan ini mencakup berbagai tingkatan kapitalisasi pasar, mulai dari perusahaan raksasa hingga emiten skala mikro. Perubahan komposisi indeks ini rencananya akan mulai berlaku efektif pada perdagangan Senin, 21 Desember 2026 mendatang.

Berdasarkan rincian yang dirilis, sektor perbankan turut terdampak. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menjadi satu-satunya saham dari kategori kapitalisasi pasar besar (Large Cap) yang harus keluar dari daftar indeks FTSE Russell. Sementara itu, pada kategori menengah (Mid Cap), dua pemain sektor infrastruktur telekomunikasi, yakni PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), juga dinyatakan keluar.

Untuk kelompok kapitalisasi pasar kecil (Small Cap), FTSE Russell mencoret PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM). Namun, pembersihan paling masif terjadi pada kategori kapitalisasi pasar mikro (Micro Cap), di mana sebanyak sembilan emiten harus kehilangan tempatnya di indeks tersebut.

Berikut adalah daftar lengkap sembilan saham kategori Micro Cap yang dicoret:

PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) PT Sariguna Primatirya Tbk (CLEO) PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STTA) PT Temas Tbk (TMAS) PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC)

Pihak FTSE Russell menekankan bahwa hasil tinjauan ini masih bersifat sementara. Perubahan tersebut masih dapat mengalami revisi hingga penutupan perdagangan pada Jumat, 4 Desember 2026. Keputusan final baru akan ditetapkan pada Senin, 7 Desember 2026.

Menariknya, meskipun terjadi pengurangan jumlah saham, FTSE Russell menyatakan bahwa mereka masih menerapkan kebijakan khusus terhadap pasar modal Indonesia. Lembaga ini memberikan apresiasi terhadap upaya reformasi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia, terutama dalam hal transparansi pasar. Meski demikian, FTSE Russell merasa perlu waktu tambahan untuk benar-benar mengukur efektivitas kebijakan tersebut, khususnya terkait transparansi data kepemilikan saham dan konsistensi penegakan aturan.

Beberapa alasan teknis yang mendasari penghapusan saham ini meliputi masalah likuiditas, saham yang terkena suspensi dalam jangka waktu lama, hingga penurunan kapitalisasi pasar di bawah ambang batas yang ditentukan. Selain itu, faktor free float atau jumlah saham yang beredar di publik juga menjadi parameter krusial dalam evaluasi ini.

Di sisi lain, FTSE Russell memutuskan untuk menunda beberapa perubahan lainnya hingga Maret 2027, termasuk penambahan saham baru hasil IPO dan perpindahan kategori kapitalisasi pasar. Meski ada dinamika ini, FTSE Russell menegaskan bahwa status pasar modal Indonesia tetap berada dalam kategori Secondary Emerging Market dan tidak masuk dalam daftar pantauan (Watch List).