Bursa Asia Menguat Kospi Pimpin Kenaikan

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Endang Wulansari

16 November 2026, 04:04 WIB

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Jabarpos.id – Pasar saham di kawasan Asia-Pasifik menunjukkan performa positif pada perdagangan Jumat (13/11/2026). Mayoritas indeks saham di wilayah tersebut bergerak di zona hijau, dengan bursa Korea Selatan, Kospi, mencatatkan lonjakan paling signifikan dibandingkan negara-negara tetangganya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan internasional, indeks Kospi berhasil terbang tinggi hingga 2,6%. Tren positif ini juga diikuti oleh bursa Jepang, di mana indeks Nikkei 225 mencatatkan kenaikan sebesar 1,46%. Namun, tidak semua bursa di kawasan ini ikut merayakan penguatan. Indeks S&P/ASX 200 di Australia justru tampil berbeda dengan mengalami koreksi sebesar 0,79%.

Bursa Asia Menguat Kospi Pimpin Kenaikan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dinamika pasar yang fluktuatif ini dipicu oleh berbagai faktor global yang kompleks, mulai dari isu kepemimpinan di sektor teknologi hingga ketegangan geopolitik yang kian memanas. Salah satu sorotan utama datang dari sektor semikonduktor yang tengah diguncang kabar pengunduran diri Huang. Keputusan mendadak ini menyusul munculnya laporan mengenai skandal pribadi yang melibatkan dugaan hubungan dengan pihak yang diidentifikasi sebagai agen intelijen Amerika Serikat (AS).

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Para analis memperingatkan bahwa gejolak internal di perusahaan semikonduktor tersebut dapat berdampak sistemik. Ada potensi koreksi harga saham perusahaan hingga mencapai angka 20%. Sebagai langkah darurat, Chief Financial Officer (CFO) Nvidia, Colette Kress, telah ditunjuk untuk menjabat sebagai CEO interim. Kress, yang telah mengabdi selama lebih dari sepuluh tahun, diharapkan mampu menjaga stabilitas perusahaan sementara dewan direksi mencari sosok pemimpin permanen yang baru.

Selain isu teknologi, sektor energi juga memberikan tekanan pada pasar global. Harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan tajam pada perdagangan Kamis. Minyak jenis Brent meroket lebih dari 3% dan ditutup pada level US$95,82 per barel. Kenaikan ini dipicu oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump melalui media sosial Truth Social, yang menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memerlukan kesepakatan dengan Iran. Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran investor akan berkepanjangan dan eskalasi konflik antara AS dan Iran.

Di tengah ketidakpastian tersebut, para pelaku pasar kini tengah menanti rilis data Indeks Harga Produsen (PPI) Amerika Serikat untuk periode Oktober. Data ini dianggap sangat krusial karena menjadi indikator inflasi di tingkat grosir yang mencerminkan tekanan harga dalam ekonomi AS. Para ekonom memprediksi PPI utama AS akan tumbuh 0,4% secara bulanan, dengan kenaikan tahunan mencapai 6,6%.

Meski dibayangi isu minyak dan geopolitik, bursa Wall Street di Amerika Serikat tetap menunjukkan ketangguhan. Indeks Nasdaq diproyeksikan naik 3,2%, sementara S&P 500 diperkirakan menguat 2,9% sepanjang pekan ini. Jika tren ini berlanjut, ketiga indeks utama Wall Street berpeluang mencatatkan kinerja mingguan terbaik mereka sejak awal Agustus lalu.

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