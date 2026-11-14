Rahasia Teknologi Pelumas Masa Depan

Jabarpos.id – Industri pelumas di Indonesia tengah memasuki babak baru yang sangat menjanjikan. Seiring dengan pergeseran tren teknologi global, kebutuhan akan cairan pelumas tidak lagi sekadar untuk mesin pembakaran dalam (ICE) konvensional, melainkan merambah ke sektor-sektor futuristik yang sebelumnya dianggap mustahil.

President Director PT Castrol Indonesia, Enjelita Jahja, menyatakan optimisme yang tinggi terhadap prospek pasar pelumas di tanah air. Menurutnya, permintaan pasar akan terus tumbuh seiring dengan masifnya kebutuhan di berbagai sektor strategis, mulai dari industri manufaktur, pertambangan, hingga sektor teknologi digital yang sedang berkembang pesat.

Menariknya, cakupan teknologi pelumas saat ini telah melampaui batas-batas otomotif biasa. Castrol mengungkapkan bahwa mereka telah menyiapkan inovasi teknologi yang mampu menyasar kebutuhan kendaraan masa depan, seperti kendaraan hybrid dan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Hal ini menjadi jawaban atas tantangan transisi energi yang sedang berlangsung di Indonesia.

Namun, kejutan terbesar terletak pada diversifikasi produk mereka yang sangat ekstrem. Castrol tidak hanya bicara soal mobil dan motor, tetapi juga telah mengembangkan cairan pendingin (coolant) khusus untuk kebutuhan data thermal pada pusat data (data center). Bahkan, teknologi pelumas mereka telah mencapai level yang sangat tinggi, yakni digunakan untuk mendukung misi kendaraan luar angkasa milik NASA.

"Kami terus melakukan riset dan inovasi teknologi pelumas untuk memenuhi berbagai industri. Tidak hanya otomotif, tapi juga sektor pertambangan dan agrikultur, terutama di wilayah strategis seperti Sulawesi dan Kalimantan," ujar Enjelita dalam sebuah kesempatan diskusi bisnis.

Selain fokus pada inovasi produk, Castrol juga melakukan transformasi besar dalam strategi pemasaran. Di era digital ini, perusahaan memanfaatkan platform media sosial dan marketplace secara intensif. Langkah ini diambil bukan hanya untuk meningkatkan angka penjualan, tetapi juga sebagai sarana edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami pentingnya penggunaan pelumas yang tepat sesuai spesifikasi mesin.

Di sisi lain, Castrol juga menunjukkan komitmennya terhadap isu lingkungan melalui misi bisnis berkelanjutan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah memperkuat kolaborasi dalam program pengolahan oli bekas. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa limbah pelumas tidak mencemari lingkungan, melainkan dikelola kembali secara bertanggung jawab.

Dengan kombinasi antara teknologi mutakhir yang mampu menembus ruang angkasa hingga strategi keberlanjutan yang ramah lingkungan, Castrol berupaya memposisikan diri sebagai pemimpin pasar yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman dan kelestarian bumi.